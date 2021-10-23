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۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۱۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

۲ شهر خوزستان در وضعیت نارنجی قرار گرفتند

۲ شهر خوزستان در وضعیت نارنجی قرار گرفتند

اهواز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: شهرهای رامهرمز و خرمشهر که در وضعیت زرد قرار داشتند، به نارنجی تبدیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ابول نژادیان پیش از ظهر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مطابق جدیدترین رنگ‌بندی شیوع کرونا در استان خوزستان، شهرهای رامهرمز و خرمشهر که در وضعیت زرد قرار داشتند، به نارنجی تبدیل شدند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۳ شهر در وضعیت زرد و ۱۲ شهر در وضعیت آبی قرار دارند، افزود: شهرهای اهواز، اندیمشک، دزفول، شوش، شوشتر، مسجدسلیمان، آبادان، بهبهان، رامشیر، امیدیه، هندیجان، آغاجاری و باغملک در وضعیت زرد قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: شهرهای دشت آزادگان، ماهشهر، ایذه، کارون، اندیکا، لالی، گتوند، هفتکل، باوی، حمیدیه، هویزه، شادگان نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

ابول نژادیان یادآور شد: با توجه به نقش محسوس واکسیناسیون در کاهش میزان بستری و مرگ‌ومیر از همه افراد بالای ۱۲ سال درخواست می‌شود که در اسرع وقت نسبت به دریافت واکسن اقدام کنند.

کد مطلب 5334198

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