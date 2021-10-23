۹۶ هزار نفر عضو جامعه جودوی کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش میراسماعیلی در مجمع انتخاباتی هیأت ورزشی جودو آذربایجان شرقی، افزود: هرچند طی این مدت حملات ناجوانمردانه و ناعادلانه علیه ما صورت گرفته اما ما در دفاع از آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی پا پس نمی کشیم و افتخار میکنیم که این فدراسیون پرچمدار موضوع دفاع از اسلام و آرمانهای انقلابی مردم ایران است.
وی اظهار داشت: ما به هیچ عنوان از برنامهها و اقدامات خود برای توسعه رشته ورزشی جودو عقب ننشستهایم و در حال حاضر تعداد ۹۶ هزار عضو جامعه جودوی کشور هستند و سعی میکنیم این تعداد را افزایش دهیم.
میراسماعیلی از راه اندازی مسابقات جودو ساحلی کشور خبر داد و اضافه کرد: این ایده که مختص کشور ماست و به فدراسیون جهانی نیز پیشنهاد آن ارائه شد، استقبال خوبی شده و حتی در استانهای بدون ساحل نیز فعالیتهای خوبی برای ایجاد زیرساختهای آن انجام گرفته است تا به زودی شاهد برگزاری مسابقات این رشته باشیم.
وی از حضور یک مدیر ورزشی در رأس وزارت ورزش و جوانان به عنوان اتفاقی بسیار مهم در این سطح یاد کرد و گفت: این یک اتفاق خوب است و در وزارت ورزش و جوانان فعلی که یک مدیر ورزشی هدایت امر را به عهده دارد، کار کردن سهل است.
میراسماعیلی ادامه داد: رئیس قبلی هیأت جودوی آذربایجان شرقی خدمات ارزندهای انجام داده است که ثمرات و برکات آن تا سالهای سال نمود عینی خواهد داشت و ما در شورای راهبردی جودو کشور پذیرای نظرات، ایدهها و تجربیات آقای روستایی هستیم.
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