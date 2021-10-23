پوکی استخوان در افراد بالای ۵۰‌ سال/خانم ها بیشتر درگیر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین استوار، روز شنبه اول آبان ۱۴۰۰ در نشست خبری، از پوکی استخوان به عنوان یکی از مهمترین بیماریهای دوره سالمندی نام برد و گفت: و متأسفانه از هر دو خانم بالای ۵۰ سال و هر ۴ مرد بالای ۵۰ سال یک نفر شکستگی ناشی از پوکی استخوان را تجربه میکند. بنابراین عواقب پوکی استخوان بسیار شدید است.
وی افزود: به دنبال شکستگی در ۸۰ درصد موارد، فرد به هیچ عنوان به وضعیت قبلی خودش از نظر توانایی حرکتی و انجام کارهای روزانهاش نمیرسد. در ۵۰ درصد موارد فرد به عصا و کمک دیگران برای راه رفتن نیاز پیدا میکند و با کمال تأسف در موارد شکستگی لگن که یکی از شدیدترین عواقب بیماری پوکی استخوان است، در ۲۰ تا ۵۰ درصد موارد ظرف یکسال بعد از وقوع شکستگی فرد فوت میکند.
استوار ادامه داد: این در حالی است که بالغ بر ۱۷۰ هزار مورد شکستگی ناشی از پوکی استخوان در کشور اتفاق میافتد. حدود ۴۲۰۰ مورد مرگ به علت شکستگی ناشی از پوکی استخوان در کشور ما اتفاق میافتد که عدد بسیار زیادی است. هزینه اقتصادی پوکی استخوان و شکستگی ناشی از آن هم در کشور بسیار بالاست. مطالعات ما نشان میدهد که این هزینه بالغ بر ۳,۰۰۰ میلیارد تومان در سال است که به سیستم سلامت و خانوادهها تحمیل میشود. علیرغم این بار زیاد پوکی استخوان و شکستگیهای ناشی از پوکی استخوان، این بیماری قابل درمان است و داروها و درمان آن در کشور وجود دارد و در دسترس افراد است، اما متأسفانه نسبت قابل توجهی از افرادی که پوکی استخوان دارند، از بیماری خودشان مطلع نیستند و بر همین اساس امسال شعار هفته ملی سلامت استخوان را به "مهار پوکی استخوان با تشخیص به موقع" اختصاص دادیم.
وی گفت: تمام خانمهای بالای ۵۰ سال به خصوص بعد از سنین یائسگی باید برای اینکه از سلامت استخوان خودشان مطمئن شوند، به پزشک مراجعه کنند و در صورتی که پوکی استخوان تشخیص داده شد، باید برای درمان اقدام کنند. معمولاً درمان پوکی استخوان طولانیمدت بوده و در فاز اول درمان حداقل سه تا پنج سال فرد باید دارو را دریافت کند. بنابراین اهمیت زیادی دارد که افراد مبتلا به پوکی استخوان، درمانشان را کامل کنند تا تراکم معدنی استخوان افزایش یافته و خطر شکستگی بعد از درمان کاهش یابد. بنابراین ما به همه خانمهای بالای ۵۰ سال و مردان بالای ۶۰ سال توصیه میکنیم که برای اطمینان از سلامت استخوانشان به پزشک مراجعه کنند.
استوار گفت: نکته بسیار مهم دیگری که باید اشاره کرد این است که زمینه پوکی استخوان در سنین پایین ایجاد میشود. به خصوص در کودکان و نوجوانان، فرد تا قبل از سن ۲۵ سالگی به حداکثر تراکم استخوان میرسد و تراکم استخوان باید در آن سن شکل بگیرد و در صورتیکه عوامل خطر پوکی استخوان در آن سن وجود داشته باشند، زمینه ایجاد پوکی استخوان در آن سن فراهم میشود.
وی ادامه داد: مهمترین عامل خطر و عامل زمینهای پوکی استخوان، عوامل خطر تغذیهای هستند. مصرف ناکافی لبنیات، دریافت ناکافی کلسیم و ویتامین دی، مصرف ناکافی میوه و سبزیجات، عوامل زمینهساز پوکی استخوان هستند. سایر عوامل خطر رفتاری که در سبک زندگی افراد وجود دارد هم بسیار بااهمیت هستند. مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر از سایر عوامل خطری هستند که فرد را مستعد پوکی استخوان میکنند. ابتلاء به برخی بیماریها مانند سرطانها و مصرف برخی داروها مانند کورتونها، فرد را مستعد ابتلاء به پوکی استخوان میکند و اگر فرد در خانواده و والدین و فامیل درجه یک، سابقه شکستگی ناشی از پوکی استخوان دارد، باید هوشیار باشد که ممکن است مستعد ابتلاء به پوکی استخوان باشد.
رئیس مرکز بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت، گفت: وزارت بهداشت باتوجه به روند پیر شدن جمعیت که کشور ما یکی از سریعترین رشد جمعیت سالمندی را در دنیا دارد و در منطقه سریعترین رشد جمعیت سالمندی را دارد، بنابراین بیماریها و مشکلات مربوط به سلامتی دوران سالمندی در کشور ما شیوع و بروز خاصی دارد و روزبروز در حال افزایش است و بر همین اساس وزارت بهداشت برنامههای بسیار متنوعی را با رویکرد ادغام یافته برای تمام سنین در همه سطوح پیشگیری، درمان و بازتوانی برای پوکی استخوان و شکستگی ناشی از آن دارد.
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