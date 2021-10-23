به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران ؛ به مناسبت فرارسیدن هفدهم ربیع الاول و میلاد حضرت محمد (ص)، عصر شعر صبح امید با عنوان اسوه حسنه توسط محفل ادبی فیض اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران روز دوشنبه سوم آبان در بستر فضای مجازی برگزار میشود.
اینعصر شعر با حضور دبیران محافل ادبی سراسر کشور و شاعران و ادیبان، کتابداران و علاقمندان حوزه شعر همراه است و در آن، شاعران اشعاری پیرامون هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام صادق (ع) خواهند سرود.
اینبرنامه روز دوشنبه ۳ آبان از ساعت ۱۴ برگزار و بهطور زنده از پیوند https://www.skyroom.online/ch/tehranplir/farhangi پخش میشود.
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