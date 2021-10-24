مراقب غافلگیری آنفلوانزا باشیم/تفاوت مرگ های آنفلوانزا و کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام طبرسی افزود: در سال گذشته در بسیاری از مناطق دنیا به غیر از مواردی در خط استوا، آنفلوانزا اپیدمی نشد که این مسئله نشان می‌دهد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از اپیدمی شدن آنفلوانزا جلوگیری شده است.

وی گفت: در سال گذشته در بسیاری از مناطق دنیا به غیر از مواردی در خط استوا، آنفلوانزا اپیدمی نشد که این مسئله نشان می‌دهد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از اپیدمی شدن آنفلوانزا جلوگیری شده است.

این متخصص بیماری‌های عفونی افزود: علائم این دو بیماری مشابه یکدیگر است و نمی‌توان علائم آنها را چندان از یکدیگر افتراق داد، تب، سردرد، گلودرد، تنگی نفس و مواردی از این دست را هر دو بیماری دارند.

طبرسی با بیان اینکه در مورد آنفلوانزا موارد بدون علامت وجود دارد، گفت: در کووید ۱۹ نیز موارد بدون علامت وجود دارد اما در مورد آنفلوانزا موارد خفیف بسیار بیشتر است.

وی افزود: از دست دادن حس بویایی و چشایی که در بسیاری از اوقات در کووید ۱۹ رخ می‌دهد، گاهی در آنفلوانزا نیز مشاهده می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره تب در این دو بیماری توضیح داد: تب برای تشخیص آنفلوانزا نسبت به کووید ۱۹ علامت مشخص‌تری است، اما در کووید ۱۹ بسیاری از بیماران از اول تب ندارند که این موضوع می‌تواند گمراه کننده باشد.

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تاکید کرد: اما در سیر این دو بیماری یک تفاوت وجود دارد، معمولاً آنفلوانزا در همان هفته اول تکلیف را روشن می‌کند، یا بیماری خوب می‌شود و یا اینکه به صورت پیش رونده پیش می‌رود و بدتر می‌شود، اما در مورد کووید ۱۹ هفته دوم بیماری، هم برای بیمار و هم برای پزشک هفته دلهره آوری است، در مواردی مشاهده می‌شود که بیمار از بیمارستان مرخص می‌شود ولی هفته دوم وضعیت او به این توبه کشیده می‌شود.

طبرسی درباره تفاوت مرگ و میر در کووید ۱۹ و آنفلوانزا اظهار کرد: مرگ و میر در آنفلوانزا زیر یک درصد اتفاق می‌افتد در صورتی که برای مثال در ایران، در بین موارد ابتلای ثبت شده که حدود ۵۷۰ هزار نفر می‌شود، حدود ۱۲۰ هزار فوتی ثبت شده وجود دارد، یعنی مرگ و میر حدود ۲۰ درصد است، به این معنا که مرگ و میر عدد قابل توجهی است.

این متخصص بیماری‌های عفونی افزود: ریزش ویروسی در آنفلوانزا معمولاً بین پنج تا ۱۰ روز است، اما در کووید ۱۹ تا حدود دو هفته وجود دارد.

وی با اشاره به احتمال اپیدمی آنفلوانزا در ماه‌های آینده، مهمترین راه تشخیص آنفلوانزا و کووید ۱۹ را تست آزمایشگاهی عنوان کرد.

طبرسی درباره اقداماتی که پزشکان در زمان شیوع آنفلوانزا باید انجام دهند، گفت: اگر بیمار با علائم تنفسی در بیمارستان بستری می‌شود بهتر است هم تست آنفلوانزا و هم تست کرونا از بیمار گرفته شود و در بیماران سرپایی نیز اگر که تشخیص آنفلوانزا تغییری در درمان ایجاد می‌کند باید تست آنفلوانزا نیز گرفته شود.

وی تاکید کرد: در زمان شیوع کووید ۱۹ اگر آنفلوانزا شیوع پیدا کند باید تستی داشته باشیم که هر دو بیماری را شناسایی کند.

طبرسی با تاکید بر ضرورت نیاز به یک تست دقیق برای افتراق آنفلوانزا و کووید ۱۹ گفت: باید یک ظن تشخیصی برای آنفلوانزا داشته باشیم که اگر آنفلوانزا وارد شد، با تعجیل در درمان مبتلایان مرگ و میر زیادی نداشته باشیم.

وی در پایان با بیان اینکه در مورد آنفلوانزا بحث واکسیناسیون مغفول واقع شده است، گفت: یکی از نمونه‌های بارز گروه‌های تحت خطر زنان باردار هستند که هر چه سریع‌تر واکسن آنفلوانزا باید به آنان تزریق شود.