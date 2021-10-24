مسئولانی که پشت تریبون رسمی هدف خصومت قرار گرفتند

خبرگزاری مهر؛ گروه مجله_مرضیه کیان: فیلم سیلی زدن یکی از همکاران سابق استاندار تازه منصوب شده آذربایجان شرقی در مراسم معارفه روز گذشته، کمتر از چند دقیقه در تمامی پلتفرم‌های خبرگزاری‌های داخلی و خارجی سر و صدا کرد و حتی مخاطبین هم این فیلم چند ثانیه‌ای را به دفعات بازنشر دادند.

علت این حجم از واکنش می‌تواند این باشد که توهین به مقامات در داخل کشور، بر خلاف بسیاری از کشورها به حدی پایین بوده که دیدن چنین صحنه‌هایی در مراسم‌های رسمی نامعمول جلوه می‌کند.

اگر چه این اتفاق در مراسم معارفه روز گذشته به دلیلی نامشخص یا خصومت شخصی بوده و نمی‌توان آن را با توهین معترضین به مقامات سیاسی کشورهای دیگر مرتبط دانست، اما می‌توان گفت که وقتی این صحنه‌ها بارها در کشوری اتفاق بیفتد و چشم مردم به این رفتار عادت کند، دیگر خبری از بازنشرهای میلیونی نیست.

واکنش متواضعانه استاندار آذربایجان شرقی در مقابل سیلی سنگین این کارمند، روایتی را از شهید بروجردی تداعی می‌کند: شهید بروجردی فرمانده سپاه منطقه ۷ در برابر سیلی یک سرباز که ایشان را نمی‌شناخت و به خاطر ندادن مرخصی، به ایشان اهانت کرد، با لبخندی طرف دیگر صورتش را جلو برد و گفت: «دست سنگینی داری پسر! یکی هم این طرف بزن تا میزان شود!»

در این گزارش به انتقاد برخی معترضین که با شیوه‌های متفاوتی آن را بروز داده‌اند، اشاره کردیم:

پرتاب کفش به وزیرکشور هند

یک خبرنگار هندی نیز تحت تأثیر اتفاقی که در عراق روی داد، در دهلی نو کفش خود را به سمت پی چیدامبارام، وزیر کشور هند پرتاب کرد. خبرنگار مذکور در یک کنفرانس خبری پس از پرسیدن سوال از چیدامبارام و عدم رضایت از پاسخ او کفش خود را مانند یک موشک به سمت چیدامبارام پرتاب کرد. چیدامبارام پس از پرتاب کفش لحظه‌ای شوکه شد اما پس از اندکی توانست کنترل کنفرانس را دوباره در دست بگیرد. خبرنگار مهاجم به بیرون از سالن کنفرانس هدایت شد و پرونده‌ای قضائی هم علیه او شکل نگرفت.

پرتاب کفش به نخست‌وزیر چین

ون جیابائو، نخست وزیرچین در اولین سفر کاری خود به انگلیس در ماه فوریه با پرتاب کفش به سمت خود مواجه شد. زمانی که جیابائو مشغول ایراد سخنرانی در دانشگاه کمبریج بود یکی از حضار کفش خود را به سوی او پرتاب کرد. جیابائو توانست خونسردی خود را حفظ کند و بلافاصله به زبان چینی گفت: در مسیر دوستی چین و انگلیس این رفتار مشمئزکننده قابل تحمل نیست. سفر سه روزه وی در انگلیس با تظاهرات و اعتراضات بیشتری همراه شد.

پرتاب کفش به مانموهان سینگ

ناوین جیندال، رهبر کنگره هند، ال کی ادوانی، رهبر حزب بهاریتا جاناتاBJP و دکتر مانموهان سینگ، نخست وزیر هند چهارمین رهبر سیاسی بود که با کفش هدف قرار گرفتند. فرد مهاجم در طول یک راهپیمایی انتخاباتی در شهر احمد آباد هند کفش خود را به سمت سینگ پرتاب کرد. این تجمع انتخاباتی در راستای انتخابات عمومی ۲۰۰۹ و برای حمایت از مانموهان سینگ برگزار شده بود. البته کفش پرتاب شده در فاصله چند متری از سینگ فرود آمد و به وی اصابت نکرد. نخست وزیر هند از پلیس این کشور خواست تا اتهامی به فرد مهاجم که یک جوان ۲۰ ساله دانشجوی مهندسی کامپیوتر بود وارد نکند.

پرتاب مجسمه به سیلویو برلوسکنی

یک معترض با استفاده از یک مجسمه به سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر ایتالیا حمله کرد که این اقدام وی باعث شکسته شدن بینی و دندان برلوسکنی شد. ماسیمو تارتاگلیا ۴۲ ساله، فرد مهاجم در انتهای یک راهپیمایی به سمت نخست وزیر ایتالیا حمله کرد. رسانه‌های ایتالیا گزارش دادند تارتاگلیا سابقه بیماری روانی دارد و این اقدام را بدون هرگونه انگیزه سیاسی انجام داده است.

یک روز پس از حمله، تارتاگلیا با ارسال نامه‌ای به برلوسکنی از وی عذرخواهی کرد و به خاطر اقدام جنون آمیز خود ابراز تأسف نمود. در حال حاضر هنوز برلوسکنی که ثروتمندترین فرد ایتالیاست درگیر جراحی بر روی بینی خود و درمان دندان‌های شکسته و صورت خراشیده شده‌اش است.

پرتاب تخم‌مرغ به آرنولد شوارتزنگر

آرنولد شوارتزنگر که از دنیای حرفه‌ای ورزش و بازیگری تبدیل به یک سیاستمدار شده است در مبارزات انتخاباتی ۲۰۰۳ در کالیفرنیا زمانی که در حال رفتن به سمت سکوی سخنرانی خود بود مورد اصابت یک تخم مرغ قرار گرفت. آرنولد قهرمان سابق پرورش اندام جهان به برخورد تخم مرغ به کت خود توجهی نکرد و در طول سخنرانی کت خود را درآورد و برای حضار سخنرانی کرد. تخم مرغ به سمت چپ کت آرنولد اصابت کرد و یک محافظ شخصی ابتدا با یک دستمال مشغول پاک کردن آن شد، آرنولد حتی در این زمان هم به سخنرانی خود ادامه می‌داد.

پرتاب تخم مرغ به رئیس حزب ملی انگلیس

نیک گریفین، رئیس حزب ملی انگلیس (BNP)، در ماه ژوئن در یک کنفرانس مطبوعاتی در لندن مجبور شد از محل کنفرانس مطبوعاتی فرار کند. پس از اینکه چند دقیقه از سخنان گریفین گذشت یک عده از معترضان با در دست داشتن پرچم وارد محل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی شدند. بر روی پرچم‌ها نوشته شده بود، BNP فاشیست را متوقف کنید. معترضان به یک باره تعداد زیادی تخم مرغ را به سمت گریفین پرتاب کردند. معترضان شعار می‌دادند، «خیابان‌های ما را ترک کن، کثافت نازی» معترضان هم‌چنین گریفین را تا نزدیک خودروی شخصی‌اش تعقیب کردند و به خودروی او نیز حمله کردند.

پرتاب تخم‌مرغ به قدرتمندترین زن مسلمان انگلیس

به نظر می‌رسد انگلیسی‌ها علاقه وافری به پرتاب تخم مرغ به سمت چهره‌های سیاسی دارند. اما این بار بارونس که به عنوان قدرتمندترین زن مسلمان انگلیس شناخته می‌شود مورد اصابت تخم مرغ قرار گرفت. معترضان او را یک مسلمان واقعی نمی‌دانستند و او را به عنوان فردی که خود را با اسلام منطبق نمی‌کند، مورد حمله قرار دادند. شبکه خبری بی. بی. سی گزارش داد بارونس وارسی هنگام پیاده روی در لندن با پرتاب تخم مرغ به سمت خود مواجه شده است.

پرتاب تخم‌مرغ به بیل کلینتون

رئیس‌جمهور سابق آمریکا نیز مورد اصابت تخم مرغ قرارگرفت. بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۰۱ هنگام حضور در ورشو توسط یک معترض لهستانی با یک تخم مرغ که به سمتش می‌آمد، مواجه شد. کلینتون پس از این حادثه اعتنای چندانی به آن نکرد و فقط اظهار داشت خشمگینی افراد جوان نسبت به مسائل سیاسی اتفاقی خوب است.

کلینتون هنگام خروج از یک فروشگاه عتیقه فروشی با فرد مهاجم که نسبت به جهانی سازی معترض بود، مواجه شد. مأموران امنیتی آمریکا فرد مهاجم را دستگیر کردند و کلینتون نیز ژاکت خود را در آورد تا به پیاده روی ادامه دهد. فرد مهاجم جوانی ۱۹ ساله بود.

پرتاپ کفش به جورج بوش

در غروب یکشنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۰۸ (۲۴ آذر ۱۳۸۷) در جریان مصاحبه مشترک مطبوعاتی جرج بوش، رئیس‌جمهور آمریکا و نوری مالکی با خبرنگاران در بغداد، توسط منتظر الزیدی خبرنگار عراقی تلویزیون البغدادیه رخ داد.

در حالیکه منتظر الزیدی کفش‌های خود را یکی پس از دیگری به سمت بوش پرتاب کرد، او با عکس‌العمل به موقع از برخورد کفش‌ها با سرش جلوگیری کرد. الزیدی پس از پرتاب اولین کفش به بوش وی را «سگ» خطاب کرد. او کفش‌های خود را «بوسه خداحافظی» از طرف مردم عراق نامید.

سیلی یک فرد ناشناس به ماکرون

«امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه ۸ ژوئن ۲۰۲۱ در حالیکه مشغول بازدید از منطقه «دروم» بود، از سوی یک مَرد ناشناس سیلی خورد. ۲ نفر در ماجرای سیلی خوردن ماکرون توسط پلیس و نیروهای امنیتی در شهر کوچک «تن هرمیتاژ» در منطقه «دروم» در جنوب شرقی فرانسه بازداشت شده و روانه زندان شدند.