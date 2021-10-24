خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - یحیی بیابادی: استان کرمانشاه با جمعیتی در حدود دو میلیون نفر و میزبانی مذاهب مختلف اسلام به عنوان تقریبی‌ترین استان کشور شناخته می‌شود که وحدت بین اقوام و مذاهب در این استان در کل کشور مثال زدنی است.

شیعه، اهل سنت و اهل حق از مذاهبی هستند که سال‌ها است در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند؛ بیشترین جمعیت اهل سنت استان کرمانشاه در شهرستان‌های غربی این استان و هم مرز با کشور عراق است.

پیوند اخوت و برادری بین اهل سنت و تشیع در این استان به وضوح قابل رؤیت است اما هر ساله با فرا رسیدن ماه ربیع‌الاول جلوه‌هایی از وحدت دیده می‌شود که هیچ گاه خوشایند دشمنان اسلام و انقلاب نبوده و نیست.

سالیانی است که هوشمندی حضرت امام (ره) در استفاده درست از این اختلاف بین شیعه و سنی به خاری در چشم دشمنان به ویژه استکبار جهانی که هر روز به دنبال تفرقه بین مذاهب اسلامی است شده است.

زندگی روزمره و مسالمت آمیز ۲ مذهب اسلامی در کنار یکدیگر در کرمانشاه زبانزد خاص و عام در کشور شده است و از سالیان ابتدایی انقلاب اسلامی حفظ ارزش‌های هر ۲ مذهب برای مردمان دیار سینه ستبر ایران اسلامی به یک اصل تبدیل شده است.

این دومین سالی است که آئین مقدس گرامیداشت هفته وحدت (۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول) به دلیل شیوع بیماری کرونا متأثر از این بیماری شده، اما برخی برنامه‌های جایگزین و نمادین همواره در این ایام نمایانگر وحدت مذاهب در چهره زیبای ایران اسلامی بوده است.

جای حل مباحث علمی اختلافات شیعه و سنی در مدارس و حوزه‌های علمیه است

آیت الله مصطفی علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک ایام هفته وحدت، اظهار کرد: حضرت محمد (ص) به عنوان معلم بشر از اول خلقت تا آخر شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: در بین همه صفات خوب و حسنه پیامبر قرآن به خلق نیکو و مهربانی پیامبر بیشتر تاکید داشته است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اختلاف نظر علمای اهل تسنن و شیعه در خصوص روز ولادت پیامبر اعظم (ص)، گفت: مهم نیست روز ولادت پیامبر (ص )۱۲ و یا ۱۷ ربیع‌الاول باشد، مهم این است که بین مسلمین برادری، صمیمیت، رفاقت و دوستی حاکم باشد.

وی با اشاره به اشتراکات و اختلافات بین اهل سنت و تشیع، خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ مورد اشتراکات مذهبی بین اهل سنت و تشیع است و تعدادی نیز اختلاف در این بین وجود دارد که جای حل این مباحث علمی در حوزه‌های علمیه و مدارس است؛ که بزرگان نیز بر این مساله تاکید داشتند و به آن عمل می‌کردند.

علما ادامه داد: در مرور تاریخ متوجه می‌شویم بزرگان شیعه و سنی نیز در راستای وحدت بین این ۲ مذهب اسلامی قدم برداشته‌اند و بر آن تاکید کرده‌اند.

وی با برشمردن اهمیت وحدت و یکپارچگی بین مسلمانان، گفت: جمعیت مسلمانان جهان در صورتی که متحد و یکپارچه باشند هیچ قدرتی نمی‌تواند باعث انحراف آن شود و به آنها ظلم کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با اشاره به منویات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: امامین انقلاب اسلامی روی کلمه وحدت تاکید کرده و به ترویج آن سفارش کرده‌اند.

ذات پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) رمز وحدت مسلمین است

ماموستا عبدالرحمن مرادی امام جمعه اهل سنت در کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قبل و بعد از خلقت پیامبر اکرم (ص) خداوند به سایر پیامبران می‌فرماید که اگربعثت پیامبر حضرت محمد مصطفی (ص) را درک نمودید به پیامبر آخر زمان ایمان بیاورید و و به گفته قرآن کریم پیامبر اکرم (ص) برای بشریت رحمه العالمین هستند.

وی افزود: رمز وحدت جامعه اسلامی ذات پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت ایشان هستند و جامعه اهل سنت در مورد سیره و فضائل اهل بیت (ع) اشعار و نوشته‌های فراوانی را بیان کرده‌اند که این موضوع رمز وحدت مسلمین به خصوص جامعه شیعه و اهل سنت است و به تقویت اخوت بین مسلمانان کمک کرده است.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه تصریح کرد: امام شافعی در مورد اهل بیت می‌فرماید: ای اهل بیت پیامبر جایگاه والای شما در قرآن ذکر شده و هر کس در نماز به شما درود و صلوات نفرستد نماز او قبول نیست.

مرادی بیان کرد: بر خلاف اینکه خوارج در زمان حیات اهل بیت، آنها را بسیار آزار و اذیت کردند، جامعه اهل سنت از صدر اسلام تاکنون از اهل بیت دفاع کرده‌اند و همین موضوع سبب وحدت بین اقوام و مذاهب کشور بوده و با چنگ زدن به حبل الله توانسته‌ایم بدون تفرقه در کنار یکدیگر زندگی کنیم.

۵۰ آیه در قرآن کریم برای حفظ و تقویت وحدت مسلمین ذکر شده است

محمدحسین ضیغمیان رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمام مسلمانان باید شکرگزار خداوند متعال باشند که زیر پرچم اسلام و امت رسول اکرم (ص) زندگی می‌کنند زیرا پیامبر اکرم (ص) آخرین پیامبر الهی بوده و برای بشریت مایه خیر و برکت هستند.

وی افزود: یکی از اصولی‌ترین آموزه‌های قرآن کریم وحدت و همدلی بین مسلمانان بوده و بیش از ۵۰ آیه در قرآن برای حفظ و تقویت وحدت مسلمین ذکر شده است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمانشاه با اشاره به آیه ۱۳ سوره شوری، تصریح کرد: خداوند در این آیه با تاکید اهمیت وحدت، به مسلمانان توصیه می‌کند با یکدیگر متحد شوند و از تفرقه دوری کنند.

ضیغمیان بیان کرد: ضرورت وحدت زمانی مشخص می‌شود که تحرکات دشمن در عرصه تفرقه افکنی رصد شود و به صراحت می‌توان مشاهده کرد استکبار جهانی از طریق شبکه‌های مجازی و ماهواره‌ای شیعه و اهل سنت در پی ایجاد تفرقه در مذاهب اسلامی است و نمونه بارز آن جریان تکفیری تروریستی داعش در عراق و سوریه بود که شیعه و اهل سنت را به قتل رساند و هدف نهایی استکبار جهانی و صهیونیست اختلاف و جنگ در جهت نابودی اسلام ناب محمدی (ص) است.

وی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب در مورد وحدت، خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب در تعبیری در مورد وحدت اسلامی می‌فرمایند: وحدت به معنای شیعه شدن اهل سنت و سنی شدن شیعه نیست و در این راستا مجمع تقریب مذاهب اسلامی را پایه گذاری کردند و امام خمینی (ره) نیز فرمودند: کسی که در پی تفرقه افکنی و جنگ بین مسلمانان و به ویژه شیعه و اهل سنت بوده شیطان است.

استان کرمانشاه به عنوان نماد وحدت در کشور شناخته می‌شود و در تمام سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مردم بصیر استان کرمانشاه نقشه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کرمانشاه گفت: مردم استان کرمانشاه سالیان متمادی است که بدون تفرقه و مشکل با یکدیگر زندگی می‌کنند و استان کرمانشاه به عنوان نماد وحدت در کشور شناخته می‌شود و در تمام سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مردم بصیر استان کرمانشاه نقشه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند.

هفته وحدت تعبیر حکیمانه امام راحل (ره) در استفاده درست از اختلافات بود

حجت الاسلام یوسف احمدی مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن دستور می‌دهد به قرآن به‌عنوان ریسمان محکم الهی چنگ بزنیم و از هم متفرق نشویم و این حکم به یکپارچگی جهان اسلام است، مسلمانان با وجود اشتراکات بسیار و تفاوت‌های فقهی، باید مانند انگشتان یک دست ید واحده تشکیل دهند.

وی افزود: پیامبر مکرم اسلام (ص) بعد از وارد شدن به مدینه میان مسلمانان عهد اخوت و برداری جاری کردند و فرمودند: من مبعوث شده‌ام تا مکارم اخلاق را تکمیل کنم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: امام خمینی (ره) در تعبیری حکیمانه ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول را که بین دیدگاه تشییع و اهل سنت در مورد تولد پیامبر اکرم (ص) اختلاف نظر وجود دارد به نام هفته وحدت نام گذاری کردند که اقتدار امت اسلامی را به دنبال داشته است.

احمدی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در سالیان اخیر برای حفظ و تقویت وحدت مسلمین کنگره وحدت اسلامی را پایه ریزی کردند و همواره علمای شیعه و اهل و مردم را به وحدت دعوت می‌کنند.

وی با اشاره سیره امام حسن عسکری (ع) برای دعوت به وحدت، خاطر نشان کرد: خاطر نشان کرد: امام حسن عسکری (ع) عامل وحدت مذاهب اسلامی در زمان خود بودند و توصیه می‌کردند شیعیان در نمازهای جماعت، تشییع جنازه و عیادت از مریض‌هایی که حتی با شیعیان نیز همسو نیستند، شرکت کنند و فرمودند هر یک از شیعیان که سبب زینت اهل بیت (ع) شوند ما نیز از آنان راضی خواهیم بود و به همین سبب برگزاری نمازهای جماعت مشترک شیعه و اهل سنت چهره زیبای وحدت را بیش از پیش در استان کرمانشاه نمایان خواهد کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه تقریبی ترین استان کشور است که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون با وحدت و برداری در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و این وحدت تا ظهور امام زمان (عج) ادامه خواهد داشت.

احمدی اضافه کرد: دشمنان اسلام از طریق شبکه‌های ماهواره و مجازی و تأسیس گروه‌های تکفیری همانند داعش درپی ایجاد تفرقه و دشمنی در جهان اسلام هستند زیرا وحدت سرزمین‌های اسلامی را مانع رسیدن به منافع خود می‌دانند.