جمع آوری ۱۳ میلیارد تومان برای کمک به دانش آموزان خوزستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال شیبه شامگاه شنبه در گفتوگویی رسانهای از مشارکت پرشور مردم در برگزاری جشن عاطفهها در استان خوزستان قدردانی کرد و گفت： با وجود ویروس کرونا و برپا نبودن پایگاهها و غیرحضوری مدارس اما خیران خوزستانی ۱۳ میلیارد تومان در جشن عاطفهها به دانش آموزان نیازمند این استان کمک کردند.
وی با اشاره به اینکه جشن عاطفهها در قالب پویش ملی ایران همدل با هدف جذب کمکهای مردمی برای دانشآموزان نیازمند برگزار شد، گفت: کمکهای غیر نقدی جمعآوریشده نوشتافزار، پوشاک، کیف و کفش دانشآموز نیازمند به دست آنها میرسد.
مدیرکل کمیته امداد استان خوزستان از تأمین تبلت و تجهیزات آموزش غیر حضوری دانشآموزان نیازمند خوزستانی شور عاطفهها خبر داد و افزود: کمکهای نقدی جشن عاطفههای امسال برای خرید تبلت دانش آموزان نیازمند هزینه شده و بهزودی در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری پایگاههای شور عاطفهها در سطح استان تصریح کرد: با وجود تعطیلی و غیرحضوری شدن مدارس و عدم امکان توزیع پاکتها اما با این وجود مشارکت مردمی نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
مدیرکل کمیته امداد استان خوزستان ادامه داد: هماکنون بیش از ۵۴ هزار دانشآموز تحت حمایت این نهاد هستند و تلاش میکنیم در سال تحصیلی جدید که با شرایط کرونایی آموزش اکثریت دانش آموزان مجازی شدهاند با مشارکت خیران هیچ دانشآموزی از تحصیل بازنماند.
شیبه با اعلام همکاری برای جمعآوری و ارسال اقلام لوازمالتحریر اهدایی مردم تاکید کرد: با توجه به شیوع کرونا و با هدف رعایت شیوهنامههای بهداشتی، مردم و خیران میتوانند کمکهای کالایی خود را برای دانشآموزان نیازمند به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری ارسال کنند.
مدیرکل کمیته امداد استان خوزستان ضمن دعوت از مردم نیکوکار، خیران، نهادها و همه دستگاههای اجرایی برای شرکت در شورعاطفهها بیان کرد: خیران و نیکوکاران خوزستانی میتوانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۰۴ و همچنین کد دستوری #۰۶۱* ۱*۸۸۷۷* تلفن همراه و اپلیکیشنهای بانکی و اسکن کد QR درگاه پرداخت الکترونیکی کمکهای نقدی خود را برای رفع مشکلات دانش آموزان نیازمند پرداخت کنند.
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