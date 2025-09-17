به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه در مراسمی با حضور برخی مسئولان استانی، نخستین مرحله توزیع بسته‌های تحصیلی به‌صورت نمادین به دانش‌آموزان نیازمند اهدا شد.

جمال شیبه، مدیرکل کمیته امداد خوزستان در حاشیه این مراسم گفت: توانمندسازی دانش‌آموزان و دانشجویان در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی از برنامه‌های محوری کمیته امداد است که هر ساله با مشارکت خیرین دنبال می‌شود. امسال نیز جشن عاطفه‌ها با شعار «آینده‌ساز باشیم» آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به گستره خدمات این نهاد افزود: در حال حاضر بیش از ۴۵ هزار دانش‌آموز و دانشجو تحت حمایت کمیته امداد در خوزستان هستند که از میان آن‌ها نخبگان علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی استان نیز حضور دارند.

شیبه بیان کرد: هر بسته تحصیلی شامل انواع نوشت‌افزار و ملزومات آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان است. این بسته‌ها با هدف رفع دغدغه خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع می‌شود تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل کمبود امکانات از تحصیل باز نماند.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان همچنین با دعوت از مردم و خیران برای مشارکت در این طرح تصریح کرد: خیران می‌توانند از طریق کد *۸۷۷۷*۰۶۱# یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۰۵۷۵ کمک‌های خود را ارسال کنند. ادارات کمیته امداد نیز به‌صورت حضوری آماده دریافت مشارکت‌های مردمی هستند.

وی، جشن عاطفه‌ها را فرصتی برای تقویت هویت اجتماعی جامعه دانست و گفت: این جشن همزمان با مهرماه و آغاز سال تحصیلی ادامه خواهد داشت و امید داریم با مشارکت همگانی زمینه حمایت گسترده‌تر از دانش‌آموزان نیازمند فراهم شود.