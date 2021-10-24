شدت پیک ششم را مردم تعیین می کنند/درخواست از مخالفان واکسیناسیون

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قناعتی افزود: طرح‌های مقابله با کرونا با بهره گیری از تجربیات حدود دو سال گذشته در حال اجراست که واکسیناسیون از پایه‌های کار در کنار رعایت شیوه نامه‌ها است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: طبق مطالعات، واکسن ابتلای به بیماری کرونا را کاهش می‌دهد، اما جلوی ابتلاء را نمی‌گیرد، ولی میزان مرگ را بسیار کاهش می‌دهد.

قناعتی افزود: از نمایندگان مخالفان واکسن کرونا دعوت می‌کنم با ما تماس بگیرند تا جلسات گفتگو برگزار کنیم و اگر اسنادی در خصوص ادعای خود دارند ارائه کنند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران با هشدار در خصوص آغاز پیک ششم کرونا، گفت: شدت پیک جدید به رعایت شیوه نامه‌ها از سوی مردم بستگی دارد.

قناعتی با اشاره به پابرجا بودن ممنوعیت‌های تردد درون و برون شهری مرتبط با کرونا، گفت: مردم باید توجه کنند که در پیک‌های قبلی، ابتدا آمار ابتلاء افزایش می‌یابد، سپس تعداد بستری‌ها و در نهایت مرگ و میر اوج می‌گیرد و برای مقابله با آن، همگی باید کمک کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: با واکسیناسیون علیه کرونا، آمار مرگ و میر در پیک ششم در مقایسه با سایر پیک‌های قبلی کاهش یابد.