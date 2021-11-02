جزئیات اولین مناظره موافقان و مخالفان واکسن کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قناعتی، در ارتباط با مناظره روز گذشته موافقان و مخالفان واکسن کرونا که در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، گفت: مناظره خوبی بود و موافقان و مخالفان واکسن کرونا، استدلال ها و دلایل خودشان را مطرح کردند.

وی با عنوان این مطلب که برخی از سوالات مخالفان واکسن پاسخ داده نشده است، افزود: سوالات آنها در عین حال که منطقی بود، اما بی پاسخ مانده بود.

قناعتی تاکید کرد: هدف از چنین مناظره هایی، ایجاد آرامش در جامعه برای سرعت گرفتن واکسیناسیون است و خوشبختانه چنین فضایی در مناظره روز گذشته ایجاد شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تداوم مناظره مخالفان و موافقان واکسن کرونا، گفت: قرار شد این گفتگوها و مناظره ها ادامه داشته باشد تا فضا به سمت آرامش برود.

قناعتی با اعلام اینکه تا کنون ۸۰ درصد جمعیت استان تهران دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند، افزود: ۵۰ درصد نیز دوز دوم را زده اند و پیش بینی می کنیم، این روند سرعت بیشتری بگیرد.