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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۱۲

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح کرد؛

جزئیات اولین مناظره موافقان و مخالفان واکسن کرونا

جزئیات اولین مناظره موافقان و مخالفان واکسن کرونا

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره اولین مناظره موافقان و مخالفان واکسن کرونا، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قناعتی، در ارتباط با مناظره روز گذشته موافقان و مخالفان واکسن کرونا که در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، گفت: مناظره خوبی بود و موافقان و مخالفان واکسن کرونا، استدلال ها و دلایل خودشان را مطرح کردند.

وی با عنوان این مطلب که برخی از سوالات مخالفان واکسن پاسخ داده نشده است، افزود: سوالات آنها در عین حال که منطقی بود، اما بی پاسخ مانده بود.

قناعتی تاکید کرد: هدف از چنین مناظره هایی، ایجاد آرامش در جامعه برای سرعت گرفتن واکسیناسیون است و خوشبختانه چنین فضایی در مناظره روز گذشته ایجاد شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تداوم مناظره مخالفان و موافقان واکسن کرونا، گفت: قرار شد این گفتگوها و مناظره ها ادامه داشته باشد تا فضا به سمت آرامش برود.

قناعتی با اعلام اینکه تا کنون ۸۰ درصد جمعیت استان تهران دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند، افزود: ۵۰ درصد نیز دوز دوم را زده اند و پیش بینی می کنیم، این روند سرعت بیشتری بگیرد.

کد مطلب 5341909

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    نظرات

    • IR ۰۶:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
      8 0
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      چرا کامل پخش نمی شود تا مردم خودشان قضاوت کنند
    • ریحانه RO ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۴
      9 0
      پاسخ
      الان کو مناظره کامل ؟؟؟ مگه قرار بر آرامش نیس ؟؟ مناظره کامل کو ؟؟
    • محمد IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
      6 1
      پاسخ
      مناظره رو کات میکنید از اخبار صداسیما نشون میدید و ادعای آزادی بیانتون میشه؟ برید خودتونو سیاه کنید!!! اگر پخش زنده داشت و لایو میدیدیم اون موقع حساب بود واکسن زوری نه توجیه عقلی داره نه علمی نه قانونی نه شرعی تموم کنید این بازی کثیف رو!!!
    • محمد IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ادمین عزیز کامنت منو تایید کن
    • جواد IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
      7 0
      پاسخ
      سؤالات شون بی پاسخ موند چون اگر پاسخ واقعی می‌دادید باید کل بساط کرونا و واکسن رو جمع می‌کردید ...
    • علیرا NL ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
      6 0
      پاسخ
      اوووووو الان خیلی قانع شدیم که واکسن بزنیم. من برم تا دوز 10 رو یکجا بزنم
    • محمد ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
      2 1
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      هنوزم بی پاسخ مانده و خواهند ماند و انتظاری هم نداریم که شما بهش پاسخ بدید
    • سیروس IR ۰۶:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
      1 1
      پاسخ
      بزودی جنایت بزرگ مسولان سرسپرده در استفاده از واکسن اجباری برای همکاری با سازمان به اصطلاح کشتار جهانی و بیل گیتس ملعون برای دستکاری ژنتیکی اشکار و رسوا میشود نه به واکسن اجباری

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