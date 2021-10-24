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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۰۲

وزیر خارجه الجزایر:

درخواست کمک مغرب از رژیم صهیونیستی خطرناک و غیرقابل قبول است

درخواست کمک مغرب از رژیم صهیونیستی خطرناک و غیرقابل قبول است

وزیر خارجه الجزایر در سخنانی تأکید کرد که درخواست مقامات کشور مغرب از رژیم صهیونیستی برای کمک به رباط، خطرناک و غیر قابل قبول است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «رمطان لعمامره» وزیر خارجه الجزایر در سخنانی از کمک خواستن کشور مغرب از رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرد. وی گفت: کار مغرب به جایی رسیده است که از تل آویو کمک می خواهد.

بر اساس این گزارش، وزیر خارجه الجزایر افزود: کاری که مغرب انجام داده است بسیار خطرناک و غیر قابل قبول است. کاری که اکنون مغرب انجام می دهد این است که با بهره برداری از عناصر تروریستی، برای برهم زدن ثبات الجزایر تلاش می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تنش های اخیر میان الجزایر و فرانسه اشاره کرد و گفت: مسدود کردن حریم هوایی الجزایر به روی هواپیماهای فرانسوی تصمیم مستقل در پاسخ به خشونت لفظی فرانسه است.

گفتنی است، سران کشور مغرب در ماه دسامبر سال گذشته میلادی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را اعلام کردند. این درحالی است که روابط میان رباط و تل آویو از سال ۲۰۰۰ به دنبال وقوع انتفاضه قدس قطع شده بود.

کد مطلب 5334694

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