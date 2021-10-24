دیدار رئیس کمیته ملی المپیک ایران با همتایان اندونزی و ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ بیست و پنجمین اجلاس آنوک (کمیته‌های ملی المپیک جهان) از صبح امروز به میزبانی شهر کرت یونان آغاز شده که در حاشیه این اجلاس سیدرضا صالحی امیری با رئیس کمیته ملی المپیک اندونزی در راستای گسترش همکاری دوجانبه دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست طرفین ضمن استقبال از توسعه همکاری و تبادل مربی و ورزشکار خواستار تنظیم تفاهم نامه‌ای بلند مدت برای انتقال تجربه و دانش ورزشی بین دو کشور شدند.

صالحی امیری با اشاره به موفقیت‌های اخیر کشورمان در رشته‌های مختلف از جمله کشتی به ظرفیت بالای ایران در رشته‌هایی مانند والیبال، تکواندو، کاراته و … اشاره کرد و گفت: آمادگی داریم برای رشد این رشته‌ها در اندونزی هم مربی اعزام کنیم و هم زمینه برپایی اردوهای مشترک را فراهم سازیم.

راجا ساپتا نیز از آمادگی این کشور برای هر گونه حمایت و همکاری در زمینه رشته‌های موفق کشورش خبر داد و اظهار داشت: در اولین فرصت نمونه اولیه تفاهم نامه را برای بررسی طرف مقابل و امضا در دیدار آتی ارسال خواهد کرد.

همچنین صالحی امیری با همتای دیگر خود از ژاپن نیز دیدار کرد. در ابتدای این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از برگزاری خوب و منظم رویداد بزرگ المپیک ۲۰۲۰ توکیو از میزبانی مناسب این کشور تقدیر و تشکر کرد و گفت: انصافا برگزاری بازی‌ها در دوران شیوع بیماری کرونا کار بسیار بزرگ و سختی بود که از عهده‌ی آن برآمدید.

وی به دیدارهای پیشین و بررسی‌های انجام شده روی متن اولیه تفاهم نامه همکاری دوجانبه اشاره کرد و گفت: دو کشور از گذشته‌های دور در تمامی موارد بخصوص ورزش ارتباط مناسبی داشته اند که امیدوارم با نهایی شدن این تفاهم نامه زمینه تعامل دو چندان شود.

«تاکدا» نیز از حضور کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۰ توکیو تقدیر و تشکر کرد و گفت: المپیک ۲۰۲۰ به واسطه حضور پرشور کشورها از جمله ایران زیبا و به یادماندنی شد. ما به همراه کمیته بین المللی المپیک شبانه روزی کار کردیم تا ضمن احترام به فلسفه المپیک بتوانیم به مردم دنیا امید دهیم که می‌توان در کنار هم خوب و شاد زندگی کرد.

وی در پایان قول مساعد داد تا هر چه سریع‌تر مراتب نهایی شدن تفاهم نامه را پیگیری نماید.