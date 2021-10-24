نگاهی به هفت دوره جشنواره داستان کوتاه خاتم

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهم ربیع الاول خجسته زادروز انگیزه خلقت، پیامبر رحمت، حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و ولادت است. هرساله جشنواره های فرهنگی -هنری متفاوت و متعددی با محوریت پیامبر اکرم (ص) در کشور برگزار می‌شود. یکی از آنها جشنواره داستان‌ کوتاه خاتم، ویژه پیامبر رحمت (ص) است که امسال هم هفتمین دوره آن برگزار می شود. مهدی فیروزان، مدیر عامل موسسه شهرکتاب و عضو شورای راهبردی این جشنواره است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره خاتم یک امر ضروری، موفق و مورد استقبال است گفت: برگزاری جشنواره خاتم ضروری است چون زمانی که ایده اولیه آن مطرح شد هیچگونه اقدام ادبی هنری ماندگاری وجود نداشت. آن هم برای پیامبرخاتم با یک میلیارد مسلمان در جهان. البته در گذشته جشنواره‌هایی برگزار شده اما یک یا دو یا چند سال بیشتر تداوم نداشتند. پس تجربه گذشتگان، نشان می داد که باید جشنواره ای ماندگار مستقل از هر منبع مالی دولتی و عمومی، با برنامه ریزی تدریجی و آهسته و پیوسته بدور از هیاهو، نتیجه گرا، با دوام طراحی کرد. امسال هفتمین دوره جشنواره خاتم برگزار می شود. سال های اول با برنامه ریزی و نظارت و مراقبت مستمر و دقیق صرف آزمون و خطا شد تا اینکه قوام و دوام یافت. امروز دیگر جشنواره خاتم منحصر به عده ای جوان و تجربه های نو و مرزهای ایران نیست.

وی افزود: جشنواره خاتم امروز مرزها را در نوردیده و وارد کشورهای اسلامی شده است و اندک اندک فارسی زبانان کشور های غربی را متوجه و مطلع کرده است. جشنواره خاتم هم از حیث شرکت کنندگان و هم از منظر ساختار و برنامه ریزی و داوری و داوران، بسیار قوام یافته است. به همین سبب موفق شده و مورد استقبال قرار گرفته است عنایت حضرت پیامبر خاتم(ص) هم یار و یاورش بوده است. در حالیکه جز پیامبر وام دار دولت یا حزب و نگرشی نیست. اصیل و جهانی است. یکی از عوامل اصالت و ماندگاری و موفقیت جشنواره خاتم پایمردی و عزم جزم و خلوص نیت موسسان و دست اندرکاران آن بویژه آقای اشعری و آقای قمصری و آقای شیشه گران است.

فیروزان ادامه داد: رشد طبیعی محتوای داستان های کوتاه ارائه شده به جشنواره خاتم نشان می دهد که شرکت کنندگان از رویکرد تاریخی در سال های نخستین به رویکرد اخلاقی و الگویی برای زندگی امروز رسیده اند. البته این تحول درست و اصیل بیانگر احتیاط های ضروری در نسبت میان داستان و امر مقدس است: ضروری و کارگاهی است. انگار داستان نویسان در کارگاهی ۷ هفت ساله از طریق مطالعه، گفتگو، نقد، تامل، نوآوری و ... به این نقطه عطف مهم و ضروری رسیده اند که جهان امروز الگو می طلبد :از رفتار و سیره و تفکر و روش و برخوردهای پیامبر باید ارمغان هایی برای زندگی معاصر کشف و استخراج و ارائه کرد. و این تحول طبیعی بسیار مهم و نشانه موفقیت حرکت اصیل جشنواره خاتم است. پیامبر، رسول رحمت و معمار توسعه اخلاق است. پس جوهر همه رفتارها، گفتارها، برخوردهای پیامبر خاتم رحمت و اخلاق است. به معنای دیگر پیامبر خاتم در جنگ پیامبر رحمت و فضایل اخلاقی است. در تجارت و کسب و کار پیام آور رحمت و اخلاق. در صلح پیام آور رحمت و اخلاق ، در فتح مکه، در زندگی زناشویی در بازی با کودکان در مسجد در مذاکره با دشمنان پیام آور رحمت و مکارم اخلاق است.

مدیر عامل موسسه شهرکتاب اضافه کرد: جوهر بعثت ایشان و انگیزه همه اعمال و رفتار ایشان توسعه اخلاقی انسان از طریق رحمت و عشق به پیروان و اغماض و چشم پوشی نسبت به دشمنان است. بر این منوال می توان جوهر و انگیزه پیامبر را در سراسر سیره و روایت های تاریخی که از ایشان نقل شده پیدا و استخراج کرد و به انسان امروز هدیه کرد. «توین بی» تاریخ نگار معاصر می گوید:« تاریخ، اکنون است» چون بازیگر تاریخ یعنی انسان در هر دوره همواره با همان غریزه و قوه عقل و ادراک و فضیلت ها وتوانمندهای نهفته اش تاریخ را ساخته پس جوهره و انگیزه همه اعمال انسان امروز از جنگ و صلح و اقتصاد و کمال و دین ورزی و عشق ورزی و ترس و نگرانی و محافظه کاری و شجاعت و سخاوت و ... همان انگیزه های انسان دیروز است. انگیزه های جنگ های امروزی همان انگیزه های جنگ های دیروزی سراسر تاریخ است و جوهره و انگیزه و واکنش انسان امروزی هم همان جوهر و انگیزه انسان دیروز است. این یک قانون و سنت است. می توان . برای بحران ها و نابسامانی ها راه کار ارائه کرد. اگر راه کار های ارائه شده موفق نبوده اشکال از انگیزه پیامبر (ص) نیست، اشکال از راوی و داستان نویس آن است. اگر پیامبر هنوز برای همه الگو نشده اشکال از ماست.

وی در پایان بیان کرد: بنابر آنچه گفته شد زندگی پیامبر خاتم پر است از سیره و گفتاری که باید جوهر و انگیزه آن را درک کرد و برای جهان امروز با زبان امروز با کانتکست امروز با مقتضیات امروز بر اساس نیازها و سرگشتگی های امروز داستان آفرید. تقریبا در تمام شوونات زندگی نسل جوان امروز مثل علم و اقتصاد و فرهنگ «بازی سازی» یا « داستان سازی» متداول شده است. بازی سازی یا گیمی فیکیشن gamification یعنی فهماندن محتوایی به مخاطب از طریق بازی. جشنواره خاتم به کمک داستان نویسان خلاق و جوان مشغول تولید محتواهایی از زندگی پیامبر خاتم است که زندگی بشر را از طریق اعتلای اخلاقی اعتلا دهد.