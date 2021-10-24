۷۰ هزار مسجدبرای تاثیرگذاری بیشتر دین بر رفتارهای اجتماعی نیازاست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در حاشیه بازدید از مدرسه علمیه الزهرا (س) کیش از فعالیت ۳۰۰ حوزه علمیه نیمه کاره در کشور خبر داد و اظهار کرد: حوزه‌های علمیه کشور نیازمند بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال اعتبار هستند که با کمک‌های مردمی، مراجع و علما و اعتبارات دولتی تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه با بهره برداری هر چه سریعتر از حوزه های نیمه کاره شاهد افزایش پذیرش طلاب بیشتری در حوزه خواهران و برادران خواهیم بود، تصریح کرد: در سال جاری ۲۰ هزار طلبه در حوزه‌های علمیه کشور پذیرش شده اند و امیدواریم شاهد افزایش استقبال بیشتری در آینده از حوزه‌ها باشیم.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور و عضو فقهای شورای نگهبان همچنین با تاکید بر اینکه مساجد بزرگترین پایگاه اجتماعی و فرهنگی در دین مبین اسلام هستند اظهار داشت: برای تاثیر گذاری بیشتر دین بر جامعه نیازمند فعالیت ۷۰ هزار مسجد در کشور هستیم و با توجه به افزایش جمعیت باید مساجد دیگری به ظرفیت فعلی افزوده شود.

۲ مسجد در جزیره کیش در حال احداث است

حجت الاسلام احمد حسن زاده امام جمعه کیش نیز در این بازدید بیان داشت: جزیره کیش به سبب دارا بودن آب و هوای گرم، نیازمند ساخت مساجد کوچک بوده تا ساکنان و نمازگزاران بتوانند برای استفاده از این مکان‌ها با طی کردن مسیری کوتاه از این موهبت بهره ببرند، امید دارم تا با کمک خیران و مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش در امر ساخت مسجد همت بیشتری از گذشته داشته باشیم.

وی تصریح کرد: عملیات اجرایی احداث ۲ مسجد در فاز سه شهرک نوبنیاد و در فاز هفت شهرک صدف آغاز شده و ۱۰ میلیارد ریال هزینه اولیه این زمین از سوی سازمان منطقه آزاد کیش تامین شده است و سایر هزینه‌ها نیز از کمک‌های مردمی جمع آوری شده است.

امام جمعه کیش ابراز داشت: مدرسه علمیه الزهرا (س) خواهران کیش با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی در زمینی به مساحت هفت هزار و ۸۰۰ متر مربع با سه هزار متربع زیربنا در ۲ طبقه از سال ۱۳۸۵ تاکنون و با مشارکت‌های مردمی، حمایت نهاد امامت جمعه و سازمان منطقه آزاد کیش در دست تکمیل است.

حجت الاسلام حسن زاده ابراز داشت: همچنین مسجد امام محمد باقر (ع) در زمینی به مساحت یک هزار و ۵۸۶ متر مربع با یک هزار و ۲۴۶ متر مربع زیربنا و مسجد امام هادی (ع) نیز در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۲۳۰ متر مربع با یک هزار و ۷۴۰ متر مربع زیربنا در کیش ساخته خواهد شد.