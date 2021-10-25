به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، چین می‌گوید تلاش برای تأسیس این نیروگاه جدید هسته‌ای نشانگر تعهد آن به کاهش حداکثری انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ میلادی است.

نیروگاه جدید که در استان ساحلی شرقی لیانیونگانگ واقع است بر مبنای فناوری نسل سوم هسته‌ای ساخته می‌شود که ایمن تر، دارای بهره‌وری بالاتر و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر است. بخش عمده خروجی این نیروگاه صرف تأمین نیاز شبکه برق کشور چین می‌شود.

نیروگاه یادشده که تا ۵ سال دیگر تکمیل می‌شود از نظر میزان خروجی بزرگترین نیروگاه هسته‌ای جهان خواهد بود. خروجی ۷۰ کیلووات ساعتی این نیروگاه برای تأمین نیاز برق ۱۰۰ میلیون خانوار کافی است و با این کار از انتشار ۱۵ میلیون تن گاز گلخانه‌ای برای تولید برق جلوگیری می‌شود.

هدف این کشور افزایش تدریجی سهم مصرف انرژی‌های غیر فسیلی به حدود ۲۰ درصد تا سال ۲۰۲۵، حدود ۲۵ درصد تا سال ۲۰۳۰ و بیش از ۸۰ درصد تا سال ۲۰۶۰ است.

سیستم مهار پیشرفته برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی و اعمال استانداردهای بین‌المللی نسل سوم انرژی هسته‌ای از جمله مزایای اجرای این طرح است. راکتورهای نسل سوم علاوه بر ظرفیت تولید بالاتر در برابر سونامی، زمین لرزه و بلایای طبیعی و سقوط هواپیما مقاومت بالایی دارند.