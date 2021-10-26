بازی سختی با مس داریم/ تجربه تیم سیرجان به آنها کمک کرد

به گزارش خبرنگار مهر در هفته نخست رقابت های لیگ برتر والیبال، تیم آذرباطری ارومیه با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب فولاد سیرجان ایرانیان شد و روز چهارشنبه مقابل تیم مس رفسنجان صف آرایی خواهد کرد.



فرهاد نفرزاده سرمربی تیم والیبال آذرباتری ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرکت تیمش مقابل سیرجان گفت: بازی خوب، زیبا، با کیفیت، فنی و پایاپایی بود. هر دو تیم نمایش خوبی داشتند. تیم اذرباطری در برخی از آیتم ها مانند حمله و دریافت اول نسبت به حریف برتر بود.

وی ادامه داد: تیم سیرجان نیز در سرویس، توپ گیری و استفاده از توپ های برگشتی موفق عمل کردند. در مجموع تجربه تیم سیرجان بیشتر بود و همین مسئله به آنها کمک کرد تا پیروز بازی شوند اما در کل، دو تیم والیبال زیبایی به نمایش گذاشتند.

سرمربی تیم والیبال آذرباتری ارومیه درباره بازی روز چهارشنبه تیمش مقابل مس رفسنجان گفت: برای هر دو تیم بازی سختی خواهد بود. هر تیمی که از موقعیت های خود در جریان بازی استفاده بهتری کند پیروز خواهد شد و امیدوارم تیم برنده باشیم.

نفرزاده درباره انجام دو بازی در هفته گفت: بسیار شرایط سختی است. یکی از بزرگترین مشکل های ما برنامه ریزی پروازها می باشد. برخی از شهرهایی که در لیگ حضور دارند پرواز ندارند و یا اینکه برای از آنها نیز هر روز بلیط پروازی ندارند و همین کار ما را برای برنامه ریزی سفر سخت می کند. در بعد فنی نیز تیم ها فرصت کافی برای تمرین نخواهند داشت. از فدراسیون درخواست دارم حداقل تیم های میزبان را ملزم کنند تا دو روز امکانات تمرینی در اختیار تیم میهمان قرار دهند.