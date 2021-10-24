پیکان پیروز جدال هیجان انگیز خودروسازان/ صدرنشینی شهداب یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان ایران جام «سردار دل‌ها» امروز (یکشنبه) با هفت دیدار در شهرهای تهران (دو دیدار)، ارومیه، اصفهان، آمل، ورامین و یزد پیگیری شد.

در نخستن هفته رقابت‌ها تیم‌های پیکان، شهرداری ارومیه، فولاد مبارکه سپاهان، لبنیات هراز آمل، شهرداری ورامین، شهداب یزد و فولاد سیرجان ایرانیان موفق به کسب پیروزی مقابل حریفان شدند.

نکته جالب توجه این‌که تمام میزبانان هفته نخست به جز سایپا در آغاز فصل جدید لیگ برتر به بهترین شکل ممکن از امتیاز میزبانی استفاده کردند و برابر رقبا به پیروزی رسیدند.

این هفته تیم شهداب یزد بعد از کسب پیروزی سه بر صفر مقابل شهرداری گنبد و کسب سه امتیاز کامل بازی، صدرنشین لیگ برتر شد تا فولاد مبارکه سپاهان و شهرداری ارومیه هم به ترتیب در جایگاه دوم و سوم جدول رده‌بندی بایستند.

نتایج کامل دیدارهای هفته نخست به شرح زیر است:

سایپا یک – پیکان ۳؛ (۲۵-۱۹)، (۲۳-۲۵)، (۲۳-۲۵)، (۲۵-۲۷)

فولاد سیرجان ایرانیان ۳ – آذرباتری ارومیه ۲؛ (۲۲-۲۵)، (۲۵-۲۰)، (۲۵-۱۹)، (۲۰-۲۵)، (۱۵-۱۰)

شهرداری ارومیه ۳ – راه‌یاب‌ملل مریوان یک؛ (۲۳-۲۵)، (۲۵-۱۹)، (۲۷-۲۵)، (۲۵-۱۹)

فولاد مبارکه سپاهان ۳ – مس‌رفسنجان یک؛ (۲۵-۱۸)، (۲۰-۲۵)، (۲۵-۱۶)، (۲۶-۲۴)

لبنیات هراز آمل ۳ – پاس گرگان ۲؛ (۲۵-۲۰)، (۲۵-۲۱)، (۲۳-۲۵)، (۲۳-۲۵)، (۱۵-۱۲)

شهرداری ورامین ۳ – هورسان رامسر ۲؛ (۲۵-۲۰)، (۲۲-۲۵)، (۲۵-۲۷)، (۲۵-۲۲)، (۱۵-۱۰)

شهداب یزد ۳ – شهرداری گنبد صفر؛ (۲۵-۱۵)، (۲۶-۲۴)، (۲۵-۲۲)

رده‌بندی تیم‌ها در پایان هفته نخست به این شرح است:

۱- شهداب یزد

۲- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

۳- شهرداری ارومیه

۴- پیکان

۵- فولاد سیرجان ایرانیان

۶- لبنیات هراز آمل

۷- شهرداری ورامین

۸- هورسان رامسر ۹- پاس گرگان

۱۰- آذرباتری ارومیه

۱۱- سایپا

۱۲- راه‌یاب ملل مریوان

۱۳- مس رفسنجان

۱۴- شهرداری گنبد