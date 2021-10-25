وعده کمک و همکاری نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرمانده نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به همتای اماراتی خود وعده همکاری داد.

این وعده در جریان بازدید ژنرال «ابراهیم ناصر محمد علوی»، فرمانده نیروی هوایی امارات متحده عربی از سرزمین‌های اشغالی اعلام شده است.

«ابراهیم ناصر محمد علوی»، فرمانده نیروی هوایی امارات متحده عربی به مناسبت برگزاری رزمایش چند ملیتی به نام «پرچم آبی» عازم سرزمین‌های اشغالی شده است و «آمیکام نورکین»، همتای صهیونیستی وی به همین مناسبت در توئیتی نوشت: «این یک روز واقعاً تاریخی با اهمیت فوق العاده برای آینده همکاری بین نیروهای هوایی ماست.»

مقامات اماراتی در سیزدهم اوت سال ۲۰۲۰ میلادی (۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹) با نادیده گرفتن حقوق ملت فلسطین و مبارزه برحق آنها و پشت پا زدن به آرمان‌های جهان اسلام در سایه دولت وقت آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ» توافقنامه سازشی را با رژیم صهیونیستی به منظور عادی سازی روابط امضا کردند که صهیونیست‌ها آن را توافق آبراهام نامیدند.

امارات سومین کشور جهان عرب بعد از مصر و اردن بود که به ترتیب در سالهای ۱۹۷۹ و ۱۹۹۴ میلادی توافقنامه سازش با رژیم صهیونیستی امضا کردند؛ کاری که جهان اسلام آن را خیانت به آرمان‌های ملت فلسطین و مسائل برحق جهان اسلام توصیف کرد.

امارات با امضای توافقنامه سازش با رژیم صهیونیستی اولین کشور عرب حوزه خلیج فارس بود که چنین اقدامی را مرتکب شد.

ابوظبی با این کار دست به دامن رژیم صهیونیستی شد تا به اصطلاح امنیتش را تأمین کند؛ به جای آنکه در همراهی با سایر کشورهای منطقه خلیج فارس یک مکانیزم امنیت دسته جمعی را در دستور کار قرار داده و ایجاد کند.