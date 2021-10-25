واکنش روسیه به تهدید اوکراین درباره حمله موشکی به مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «کنستانتین گاوریلوف»، رئیس هیأت روسیه در مذاکرات امنیتی و کنترل تسلیحات نظامی تاکید کرد که اوکراین منابع کافی برای توسعه برنامه موشکی خود ندارد.

به گفته این دیپلمات روسی، برنامه‌های اوکراین برای هدف قرار دادن مسکو با موشک مضحک است.

این مقام روسی تاکید کرد که برنامه موشکی اوکراین مبتنی بر دوره اتحاد جماهیر شوروی سابق است و نباید این اظهارات را جدی گرفت، بلکه این سخنان را باید به سخره گرفت.

نماینده روسیه در واکنش به تهدید موشکی اخیر مشاور ریاست جمهوری اوکراین علیه مسکو، گفت: فقط یک دیوانه از موشک‌های باقی مانده از دوره شوروی استفاده می‌کند، زیرا آنها برد محدودی دارند و به سادگی نمی‌توانند به مسکو برسند. کارخانه تولید تانک مالیشف در این هشت سال چه تولید کرده است؟ آنها سه خودروی معیوب ساخته‌اند که هرازگاه خراب می‌شوند، اما آنها تهدید می‌کنند که می‌خواهند در میدان سرخ سوار بر این خودروها شوند. این سخنان حتی خنده دار هم نیست.

پیش از این، مشاور رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای روسیه را با استفاده از موشک‌های تاکتیکی وعملیاتی تهدید کرده بود. «آلکسی آرستوویچ»، مشاور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، در این گفتگو به روسیه هشدار داد که عواقب جنگ با کی یف پایان روسیه و ارتش این کشور است.

مشاور رئیس جمهور اوکراین در این مصاحبه گفت که کی‌یف به زودی به قابلیت حمله موشکی به پایتخت روسیه دست خواهد یافت.

آلکسی آرستوویچ در این باره ادعا کرد: پوتین در آینده‌ای نزدیک متوجه می‌شود که موشک‌های اوکراینی، مسکو را هدف قرار می‌دهند و آن به خاطر یک دلیل ساده است. ما روی برنامه موشکی کار می‌کنیم. موشک‌های تاکتیکی وعملیاتی ما قادر خواهند بود به مسکو برسند.