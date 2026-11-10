به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرسول احمدیان پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری تشریح جزئیات ششمین کنگره ملی شعر «حضرت مادر»، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبیین ابعاد این رویداد ملی اظهار داشت: کنگره ملی شعر حضرت مادر از سال ۱۴۰۰ به همت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه اصفهان آغاز شد و در ۵ دوره گذشته با همراهی شاعران، نهادهای فرهنگی و مجموعه‌های شعر آیینی به یک رویداد ملی تبدیل شد. عنوان «حضرت مادر» تنها یک نام ادبی نیست، بلکه اشاره به منظومه فرهنگی و اعتقادی دارد که در مرکز آن شخصیت بی‌بدیل حضرت فاطمه زهرا (س) قرار گرفته است؛ در این نگاه، مادر کانون تربیت، انتقال ایمان و ارزش‌ها و شکل‌گیری هویت نسل‌هاست.

وی زبان هنر و به‌ویژه شعر را از ماندگارترین راه‌های روایت حقیقت و ثبت تاریخ دانست و افزود: تجربه ۵ دوره گذشته نشان داده است که وقتی موضوعی اصیل دینی و فرهنگی با زبان شعر و مشارکت شاعران دنبال می‌شود، ظرفیت شکل‌گیری جریانی فراتر از یک مراسم مناسبتی را می‌یابد. در دوره نخست، ۱۴۰ شاعر با ۴۰ اثر در این رویداد شرکت کردند و این مشارکت به صورت افزایشی در دوره پنجم با حضور ۲۰۰ شاعر و ارائه بیش از ۱۰۰۰ اثر به پایان رسید.

شعر آیینی فراتر از سوگواری و رسیدن به مسئولیت‌سازی است

حجت‌الاسلام احمدیان با تأکید بر اینکه شعر آیینی در نگاه این کنگره فقط بیان عاطفه یا سوگواری نیست، تصریح کرد: سوگ در برابر رنج و فقدان، حقیقتی انکارناپذیر است، اما هنر متعهد باید از بیان اندوه فراتر رفته و به آگاهی‌بخشی، حقیقت‌گویی و مسئولیت‌سازی برسد. شعر می‌تواند در برابر تحریف تاریخ بایستد، پرسش ایجاد کند و نگذارد انسان‌ها به آمار و ارقام تقلیل پیدا کنند. مسئولیت شاعر در برابر حوادث بزرگ تاریخی، مسئولیتی فراتر از ثبت احساس شخصی است و شاعر می‌تواند صدای کسانی باشد که فرصت روایت از آنان گرفته شده است.

طراحی بخش ویژه «شهدای میناب» در دوره ششم

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان از گنجانده شدن بخش ویژه مقاومت در این دوره خبر داد و گفت: در دوره ششم، در کنار محورهای شعر آیینی و بزرگداشت جایگاه مادر، بخش ویژه‌ای را به تکریم مادران و دختران شهید میناب و مقاومت اختصاص داده‌ایم. شهادت دانش‌آموزان، کودکان و نوجوانان مدرسه شجره طیبه میناب، تراژدی عمیق و اندوهباری است که نباید اجازه دهیم مظلومیت این کودکان در گذر زمان فراموش شود. از شاعران کشور دعوت می‌کنیم با هم‌اندیشی و خلق آثار تازه، این حقیقت را با زبان ماندگار شعر روایت کنند تا وجدان عمومی بیدار نگه داشته شود.

جزئیات و مقررات شرکت در کنگره

وی با اشاره به نهادهای همکار در برگزاری این رویداد خاطرنشان کرد: این کنگره با محوریت و متولی‌گری دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، همکاری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و انجمن‌های شعر آیینی کشور، به‌ویژه انجمن شعر آیینی «انگور» برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام احمدیان قالب‌های پذیرفته‌شده در این دوره را شامل غزل، قصیده، مثنوی، رباعی و دوبیتی اعلام کرد و افزود: آثار ارسالی باید تألیفی، منتشرنشده و پیش‌تر برگزیده جشنواره‌های مشابه نباشند. همچنین امسال با تصمیم هیئت داوران و به منظور کیفیت‌بخشی به آثار و عدالت در داوری، محدودیتی در ارسال آثار اعمال شده است؛ بر این اساس، هر شاعر می‌تواند در هر بخش (یک اثر در بخش عمومی و یک اثر در بخش ویژه) اثر خود را ارسال کند.

مهلت ارسال آثار و جوایز برگزیدگان

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان در خصوص جوایز این دوره گفت: به آثار برگزیده ۱۰ جایزه ۱۰ میلیون تومانی اهدا خواهد شد و ۵ اثر نیز به عنوان شایسته تقدیر معرفی خواهند گردید. همچنین طبق روسال گذشته از یک چهره ماندگار شعر آیینی کشور تقدیر به عمل آمده و گزیده آثار برتر در قالب مجموعه شعر کنگره چاپ خواهد شد.