به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی روز سه‌شنبه در سفر به شهرستان مرند از نمایشگاه فاطمیه در مجتمع فرهنگی‌مذهبی بیت‌الاحزان حضرت زهرا (س) بازدید کرد.

وی همچنین با حضور در هیئت عاشورای حسینی بناب مرند به ایراد سخنرانی پرداخت.

دیدار با حجت‌الاسلام راستگویی، از روحانیان پیشکسوت مرند، و تجلیل از وی از دیگر برنامه‌های سفر مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بود.

در این سفر، از اعضای هیئت امنای مجتمع بیت‌الاحزان و هیئت عاشورای حسینی بناب مرند نیز به پاس فعالیت‌ها و تلاش‌های فرهنگی و مذهبی تجلیل شد.