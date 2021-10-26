گردوکاران تویسرکانی منتظر تحقق وعده ها/ برندسازی دنبال شود

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ۷۰ درصد مردم تویسرکان معیشت خانوار خود را از برداشت گردو به دست می‌آورند، سیاهی دستان، کمر خمیده، بی آبی، خشکسالی و سرما زدگی خستگی را بر تن باغداران تویسرکان طی سال‌های اخیر چند برابر کرده است و سالیان سال است، باغداران این شهرستان با وعده‌های مسئولین شهرستانی، استانی و کشوری برای برندسازی گردوی تویسرکان سال را به پایان رسانده‌اند.

کاری برای باغداران تویسرکانی انجام نشده است

متأسفانه طی سالیان اخیر مسئولین کاری برای باغداران تویسرکان انجام نداده‌اند، جز سالی یک بار برگزاری جشنواره گردو که در این مراسم‌ها جز چند سخنرانی و قول‌های پوچ، باری از دوش این گردوکاران تویسرکانی برداشته نشده است.

تعداد بالای مصدومان گردو تکانی در تویسرکان

باغداران از اول بهار چشم به آسمان دارند که نزولات آسمانی به موقع ببارد که درختان دچار سرمازدگی یا خشکسالی نشوند و موقع برداشت گردو دل شوره گردو تکاندن، خود مشکلی به مشکلات این آنها اضافه خواهد کرد که هرسال متأسفانه آمار مرگ و قطع نخاع در فصل برداشت گردو از دور و نزدیک شنیده خواهد شد.

رئیس مرکز اورژانس تویسرکان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد کل مصدومین سال جاری در تویسرکان ۸۹ مورد بوده است.

امین مالمیر بابیان اینکه از این تعداد یک مورد قطع نخاعی، ۲ مورد فوتی در محل حادثه، ۸۷ مورد بستری در بیمارستان ولیعصر تویسرکان، ۲۶ مورد انتقال با وسیله شخصی و ۶۱ مورد اعزام توسط اورژانس ۱۱۵ انجام شده است.



وی افزود: رعایت نکردن بسیاری از موارد که شامل تجهیزات ایمنی مانند کمربند، سرشاخه کاری نکردن درختان، استفاده نکردن از بالا بر برقی، محلول پاشی نکردن باغات، اصلاح نکردن نژاد درختان گردو و مکانیزه نبودن گردو تکانی باعث اتفاقات جدی برای گردو تکانان در این شهرستان شده است که باید آموزش‌های مدام و پیوسته توسط جهاد کشاورزی و مسئولین مربوطه به باغداران ارائه شود.

حمایت از مخترعان و صنعتگران

مسئولین مربوطه باید آموزش‌های لازم را برای باغداران به طور مداوم و پیوسته ارائه دهند تا مشکلات گردوتکانان اندکی مرتفع شود و دولت با حمایت از صنعتگران، مخترعین و نخبگان آنها را برای ساخت امکانات و تجهیزات باغبانی و باغداری و گردو تکانی تشویق نماید

با روش‌های اعطا وام‌های کم سود و سایر روش‌ها، که زحمت باغداران با فوت یا مشکل جسمی آنان از بین نرود.

ساخت دستگاه گردو تکان توسط مهندسان تویسرکانی

خوشبختانه مخترعین و صنعتگران تویسرکانی دست روی دست نگذاشته‌اند و بارها با اختراع جدید دستگاه‌های مربوطه در تلاش برای مرتفع کردن مشکلات باغداران و کشاورزان همشهری خود هستند و اینجا جای خالی همت و حمایت مسئولان مشخص است.

تولید کننده تویسرکانی این دستگاه بابیان اینکه نمونه خارجی این دستگاه بیش از یک میلیارد تومان هزینه ساخت دارد افزود: ساخت نمونه داخل کمتر از ۴۰۰ هزار تومان هزینه دربر داشته است.

هاشمی خاطرنشان کرد: امکان حرکت و حمل و نقل برداشت با تراکتورهای سبک برای این دستگاه امکان پذیر است در حالی که نمونه‌های خارجی نیازمند استفاده از تراکتورهای سنگین است.

تولید گردوی تویسرکان مانع واردات شد

معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم شکرانه برداشت گردو متذکر شد: تولید گردوی تویسرکان مانع خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور شده است و گردو کاران تویسرکانی کمک بسزایی به امنیت غذایی کشور نموده‌اند.

محمد مهدی برومندی با تاکید بر اینکه اگر تویسرکان گردو تولید نمی‌کرد مبالغ بسیار زیادی برای واردات این محصول به کشور صرف می‌شد افزود: سال گذشته از ۲۶۰ هزار تن گردوی تولید شده در کشور کمتر از هزار تن صادر شده است و مابقی به مصرف داخلی رسیده است.

کاهش گردوی تویسرکان

مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه در سال جاری به دلیل مشکلات کم آبی و سرمازدگی درختان حدود ۳۰ درصد کاهش محصول داشته است.

مسعود اکبری گفت: پیگیری‌های دریک سال گذشته انجام شده است که با ارسال اسناد و مدارک معتبر از آداب و رسوم تویسرکان بتوانیم گردوی تویسرکان را به عنوان میراث اصلی و مهم کشاورزی شهرستان به ثبت برسانیم.

مسئولین شهرستانی و کشوری باید با تدابیر ویژه و برنامه ریزی دقیق نسبت به بهره‌وری از باغات تویسرکان قدم کافی و بلند بردارند و با حمایت از گردو کاران به اقتصاد شهرستان و کشور کمک کنند و از ورود گردوهای بی کیفیت خارجی جلوگیری کرده وشعار حمایت از محصولات ایرانی به عرصه ظهور برسانند.