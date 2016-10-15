ورود سامانه بارشی به گلستان/کاهش ۱۲ درجه ای دما

محمدرضا رحمان نیا در رابطه با الگوهای پیش‌یابی در سطح استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: بانفوذ تدریجی سامانه بارشی به گلستان از بعدازظهر شنبه شاهد وزش نسبتاً شدید باد، بارش پراکنده و احتمالاً رعدوبرق خواهیم بود.

وی بابیان اینکه روز یکشنبه برای برخی از مناطق استان بارش پراکنده را پیش‌بینی می‌کنیم، گفت: بعدازظهر روز دوشنبه شاهد ورود سامانه بارشی دیگری به استان خواهیم بود که پیامد آن وزش نسبتاً شدید باد، مواج شدن دریا، بارش پراکنده و احتمالاً رعدوبرق خواهد بود.

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی گلستان از تداوم این سامانه ناپایدار تا روز سه‌شنبه خبر داد و گفت: در این مدت برخی از جاده‌های کوهستانی مه‌آلود هستند که باعث کاهش دید افقی می‌شود.

رحمان نیا اظهار کرد: از روز شنبه تا روز سه‌شنبه کاهش دمای بین هشت تا ۱۲ درجه‌ای را در استان پیش‌بینی می‌کنیم که بیشترین کاهش مربوط به‌روزهای دوشنبه تا سه‌شنبه خواهد بود.

وی افزود: در این مدت ارتفاع موج در دریای خزر بین یک تا دو متر و حداکثر سه متر پیش‌بینی می‌شود، بنابراین اقدامات ایمنی لازم در رابطه با صید، صیادی و شیلات در نظر گرفته شود.