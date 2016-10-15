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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۱

معاون هواشناسی گلستان خبر داد

ورود سامانه بارشی به گلستان/کاهش ۱۲ درجه ای دما

ورود سامانه بارشی به گلستان/کاهش ۱۲ درجه ای دما

گرگان- معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی استان گلستان گفت: با ورود سامانه سرد بارشی به گلستان شاهد کاهش دمای هشت تا ۱۲ درجه ای در استان خواهیم بود.

محمدرضا رحمان نیا در رابطه با الگوهای پیش‌یابی در سطح استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: بانفوذ تدریجی سامانه بارشی به گلستان از بعدازظهر شنبه شاهد وزش نسبتاً شدید باد، بارش پراکنده و احتمالاً رعدوبرق خواهیم بود.

وی بابیان اینکه روز یکشنبه برای برخی از مناطق استان بارش پراکنده را پیش‌بینی می‌کنیم، گفت: بعدازظهر روز دوشنبه شاهد ورود سامانه بارشی دیگری به استان خواهیم بود که پیامد آن وزش نسبتاً شدید باد، مواج شدن دریا، بارش پراکنده و احتمالاً رعدوبرق خواهد بود.

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی گلستان از تداوم این سامانه ناپایدار تا روز سه‌شنبه خبر داد و گفت: در این مدت برخی از جاده‌های کوهستانی مه‌آلود هستند که باعث کاهش دید افقی می‌شود.

رحمان نیا اظهار کرد: از روز شنبه تا روز سه‌شنبه کاهش دمای بین هشت تا ۱۲ درجه‌ای را در استان پیش‌بینی می‌کنیم که بیشترین کاهش مربوط به‌روزهای دوشنبه تا سه‌شنبه خواهد بود.

وی افزود: در این مدت ارتفاع موج در دریای خزر بین یک تا دو متر و حداکثر سه متر پیش‌بینی می‌شود، بنابراین اقدامات ایمنی لازم در رابطه با صید، صیادی و شیلات در نظر گرفته شود.

کد مطلب 3795798

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