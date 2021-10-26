به گزارش خبرنگار مهر، کامران جعفری شامگاه دوشنبه در آیین اختتامیه کمیته آفرینش‌های فرهنگی و هنری در راستای کنگره ملی ۳۵۳۵ شهید استان زنجان که به میزبانی سالن اجتماعات شهید نوری مجتمع جهاد دانشگاهی زنجان برگزار شد، با اشاره به اینکه فعالیت دبیرخانه کمیته آفرینش‌های فرهنگی و هنری از سال گذشته آغاز شد، اظهار کرد: همه این تلاش‌ها منتج به برگزاری مراسم اختتامیه امروز شده است.

وی با یادآوری اینکه در آیین اختتامیه این مراسم ۲۳ نفر در بخش‌های مختلف جشنواره حائز رتبه‌های برتر شدند، ادامه داد: این جشنواره در دو بخش عمومی و بخش ویژه اختصاص داشت که در بخش عمومی به همه شهدای دفاع‌مقدس و در بخش ویژه به شهدای غواص، مدافعان حرم و مدافعان سلامت پرداخته شد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان با اشاره به اینکه یکی از ویژگی‌های بارز این جشنواره، استفاده و بهره‌مندی از ظرفیت دانشجویان ذیل سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی استان زنجان بود، عنوان کرد: بعد از آغاز به کار دبیرخانه این جشنواره و با توجه به مهلتی که برای ارسال آثار به این دبیرخانه داده شده بود، در نهایت بیش از ۲۰۰۰ اثر به دبیرخانه مذکور برای داوری ارسال شد.

جعفری با یادآوری اینکه در مجموع ۲۳ اثر در این جشنواره حائز رتبه برتر شدند، خاطرنشان کرد: در بخش شعر ۱۰۱۲ اثر، در بخش خاطره‌نویسی ۵۲۰ اثر و در بخش داستان‌نویسی نیز ۴۷۲ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که در این مراسم از همه برگزیدگان تجلیل به عمل خواهد آمد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان در ادامه از برگزاری برنامه‌های متنوع توسط کمیته آفرینش‌های فرهنگی و هنری کنگره ملی ۳۵۳۵ شهید استان که توسط جهاد دانشگاهی زنجان انجام می‌شد، خبر داد و گفت: برگزاری همین برنامه‌های متنوع باعث شد تا کمیته آفرینش‌های فرهنگی و هنری به عنوان یکی از کمیته‌های موفق این کنگره ملی لقب بگیرد.