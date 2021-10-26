تیم ملی کاراته ایران به دنبال طلای چهارم/ کار سخت شاگردان هروی

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان از سه شنبه ۲۵ آبان ماه به میزبانی امارات در ورزشگاه «حمدان» شهر دبی آغاز می‌شود. جمعه ۲۸ آبان ماه و در روز چهارم مسابقات رقابتهای مقدماتی بخش تیمی در مرحله مقدماتی برگزار می‌شود. تیم ملی ایران به عنوان مدعی اصلی و مدافع عنوان قهرمانی وارد این این رقابتها خواهد شد.

کاراته ایران در بخش تیمی سه دوره متوالی صاحب مدال طلا در رقابتهای قهرمانی جهان شده است. طلایی که ارزش بالایی در سطح جهان دارد و عیار واقعی کاراته کشورها به تصویر می‌کشد. و در این دوره برای کسب چهارمین طلای به روی تاتامی به مصاف رقبای خود می‌رود.

تیم ملی ایران اولین بار سال ۲۰۱۴ در رقابتهای جهانی برمن آلمان با ترکیب ذبیح الله پورشیب، سجاد گنج زاده، بهمن عسگری، سعید احمدی، ایمان سنچولی، سامان حیدری و ابراهیم حسن بیگی روی سکوی نخست جهانی ایستاد. دو سال بعد از «لینز» اتریش حیدری و حسن بیگی جای خود به علی فداکار و مهدی خدابخشی دادند تا تیم ایران برای دومین دوره متوالی طلای جهان را کسب کند. در این دوره تیم ملی ایران تا مبارزه نهایی فرانسه، آذربایجان، هلند و سوئیس را با اقتدار کامل و ۳ بر صفر شکست داد و در دیدار پایانی ۳ بر ۲ ژاپن را از پیش رو برداشت.

دو سال بعد در رقابتهای ۲۰۱۸ مادرید سامان حیدری به ترکیب بازگشت و صالح اباذری و علی اصغر آسیابری هم اضافه شدند تا با تداوم حضور پورشیب، گنج زاده و عسگری، تیم ملی ایران یک بار دیگر اقتدار خود را به نمایش بگذارد. ملی پوشان ایران کار خود را با برتری مقابل ارمنستان آغاز کردند و در ادامه سنگال، اردن و ایتالیا را از پیش رو برداشت و به دیدار نهایی صعود کرد. در مبارزه پایانی هم برابر ترکیه با وجود آنکه شروع خوبی نداشت و با شکست‌های اباذری و بهمن عسگری ۲ بر صفر عقب افتاده بود، با سه پیروزی متوالی پورشیب، خدابخشی و گنج زاده، ۳ بر ۲ پیروز شد و برای سومین دوره متوالی روی سکوی نخست جهان ایستاد.

برای حضور در رقابتهای ۲۰۲۱ امارات که تیم ملی ایران به دنبال چهارمین طلای متوالی است، کادر فنی تیم ملی اسامی ترکیب نهایی را اعلام کرد که بر همین اساس کاپیتان پورشیب و گنج زاده چون سه دور قبلی حضور خواهند داشت. بهمن عسگری برای نخستین بار از ترکیب خارج شده، مهدی خدابخشی سومین حضور و آسیابری دومین حضور خود را تجربه می‌کنند و کیوان بابان و مهدی عاشوری هم برای نخستین بار در ترکیب تیم ملی روی تاتامی جهانی مبارزه خواهند کرد.

در کادر فنی سید شهرام هروی سرمربی تیم ملی، مرد اول کاراته ایران بوده که در تمام این سال‌ها با تصمیمات درست و منطقی خود بخصوص در جریان مسابقات و انتخاب ترکیب‌های متفاوت نقش پر رنگی در کسب موفقیت‌های ذکر شده داشته و در این دوره نیز سکان هدایت تیم ملی را برعهده دارد. آقای «هت تریک» به خوبی می‌داند که تاتامی امارات با همه شش سال گذشته متفاوت است. اکنون کاراته المپیکی شده و شاهد حضور مدعیان جدیدی خواهد بود.

در این سال‌ها شهاب سلطانی، حسین روحانی، سعید حسنی پور و سید محمد حسینی با وی همکاری کردند و در این دوره نیز حسن روحانی، سعید فرخی، حامد زیکساری و نعیما خواجوی در کنار هروی هدایت تیم ملی را برعهده خواهند داشت که در صورت کسب طلا، تیم ایران در کاراته دنیا جاودانه خواهد شد. چرا که بعد از انگلستان که سال‌ها قبل سه دوره آن هم غیر متوالی به اینمهم دست پیدا کرده، تیم ملی ایران چهار دوره و آن هم به صورت متوالی و نزدیک به ۱۰ سال روی سکوی نخست جهان ایستاده است.