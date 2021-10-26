به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، فیس‌بوک در حال حاضر مورد هدف موجی از انتقادها به خاطر افشاگری‌هایی است که اخیراً در موردش شده، اما این غول رسانه‌های اجتماعی سعی کرده خط قرمزی بر سر راه ساخت یک سریال تلویزیونی درباره خود بکشد.

متیو رزنگارت که یکی از وکلای این شرکت است، به نیابت از فیس‌بوک درباره سریال «دستگاه آخرالزمان» با نقش‌آفرینی کلر فوی که بر پایه رمان پرفروش «حقیقتی زشت» ساخته می‌شود، گفته سازندگان باید پروژه را «بدون تکیه بر نمایش‌های مضحک و روایت‌های غلط کتاب» بسازند.

رزنگارت که بریتنی اسپیرز را هم در میان موکلانش دارد، اضافه کرد: با وجود اینکه مشتری ما یک چهره عمومی است، حقیقت هنوز اهمیت دارد.

اوایل این ماه خبر ساخته شدن این سریال اعلام و ستاره سریال «تاج» برای ایفای نقش شریل سندبرگ مدیر عملیاتی فیس‌بوک انتخاب شد. هنوز مشخص نیست چه کسی نقش مارک زاکربرگ مدیر عامل فیس‌بوک را ایفا خواهد کرد.

رزنگارت در نامه‌ای چهار صفحه‌ای که در این مورد نوشته هشدار داده که شرکت انانیموس کانتنت که تهیه‌کننده این پروژه است، نباید «بی‌پروا» دست به عمل بزند و خودش و دیگران از جمله تامین‌کنندگان مالی، سرمایه‌گذاران، بیمه‌گذاران، استعدادها و نمایش‌دهندگان را در معرض ریسک شکایت و دادگاه قرار دهد.

کتاب «حقیقتی زشت: درون نبرد فیس‌بوک برای برتری» نوشته شی را فرنکل و سسیلیا کنگ از نیویورک تایمز است و ماه جولای امسال منتشر شد. وکیل فیس‌بوک گفته این کتاب پر از روایت‌های غلط و گول‌زننده است و تهدید کرده اگر سریال بر پایه آن ساخته شود، امکان پیگیری قضایی به اتهام افترا وجود دارد.

رزنگارت در متن خود به چند مورد اصلی اشاره می‌کند که شامل این اتهام‌ها می‌شود که فیس‌بوک «توافقی» با دونالد ترامپ در زمان ریاست‌جمهوری انجام داده یا از کارکنانش جاسوسی کرده است. او همچنین می‌گوید اتهام‌هایی که در کتاب مطرح شده بر پایه مصاحبه‌های گلچین‌شده با تعدادی از کارکنان سابق هستند که نمی‌توانند منابع موثقی محسوب شوند.