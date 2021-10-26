به گزارش خبرنگار مهر، نشست مدافعان ارزشها شامگاه دوشنبه با حضور فرمانده انتظامی استان مرکزی و دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان در جمع نمازگزاران مسجد سیدهای اراک برگزار شد.

حجت الاسلام مصطفی فرخی در مراسم اظهار کرد: قرآن و روایات می‌گویند اگر امر به معروف و نهی از منکر نباشد، فساد جامعه را در بر می‌گیرد. فساد در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و علمی مطرح است.

وی افزود: در قرآن کریم ۲۰ آیه ناظر به امر به معروف و نهی از منکر آمده و نشان از اهمیت این قضیه دارد. اما با اینکه جامعه ما اسلامی است، چرا رواج فساد را در جامعه شاهد هستیم؟

مطالبه‌گری باید در چارچوب قانون، اخلاق و ادب باشد

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: امر به معروف یعنی مطالبه‌گری؛ ما باید حق خود را بخواهیم و در بین مردم نیز رایج شده که حق گرفتنی است. اما این مطالبه‌گری باید در چارچوب قانون، اخلاق و ادب باشد. مردم باید با مسئولان ارتباط داشته باشند و مطالبه کنند. سوال مهم این است که چرا این جلسات ادامه‌دار نمی‌شود؟ بنده شش سال تحقیق کردم که چرا امر به معروف و نهی از منکر در کشور رشد نمی‌کند و جلسات ادامه پیدا نمی‌کند.

حجت الاسلام فرخی بیان کرد: یکی از آسیب‌ها این است که جلسات در چهارچوب ادب و اخلاق برگزار نمی‌شود. در جلساتی که با حضور مسئولان و مردم برگزار می‌شود باید رعایت ادب و اخلاق در اولویت باشد و مردم و مسئولان خود را برادر یکدیگر بدانند.

وی با اشاره به تلاش و همت مسئولین مربوطه گفت: مسئولان از طرفی خدمت می‌کنند و از طرفی در حیطه مسئولیت‌شان، کم کاری‌های صورت گرفته است. اما باید خدماتشان تجلیل شود و کاستی‌ها در قالب پرسش مؤدبانه مطرح شود. مطالبه گری که رهبری فرمودند نیز به همین معناست. باید در چهارچوب موازین صحبت کرد که در این صورت جلسات ادامه خواهد یافت.

دبیر ستاد امر به معروف در پایان سخنانش اظهار کرد: نکته بسیار مهم این است که برخی معتقدند مسیری غیر از امر به معروف و نهی از منکر باید پیدا کرد و امر به معروف خیلی مورد استقبال نیست بنده معتقدم امر به معروف تنها مسیر است. زیرا گسترش سازمان‌های مردم‌نهاد در کشورهای پیشرفته به معنای همین مطالبه‌گری افراد دلسوز از مسئولین بوده و امر به معروف و نهی از منکر همان پیگیری و مطالبه سازمان‌های مردم نهاد است.

مردم از حق مطالبه نسبت به مسئولان و نهادها برخوردارند

سردار مفخمی شهرستانی در ادامه این اجتماع مردمی عنوان کرد: محور جلسه امشب عین قانون است و ماده ۸ قانون حمایت همین را بیان می‌کند که مردم از حق مطالبه نسبت به مسئولان و نهادها برخوردارند.

وی افزود: توجه به این نکته مهم است که همه در مورد امر به معروف دخیل و سهیم هستیم و باید با کمک همدیگر هم‌افزایی داشته باشیم. آنچه که تکلیف ماست مقابله با جنگ نرم است.

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی در ادامه افزود: پرداختن به موضوع آموزش اهمیت بسیاری دارد و باید از این تهدید فرصت بسازیم. باید بهترین محتوا را ساخته و افکار عمومی را از اعتماد و تهاجم دشمن آگاه کنیم. آنچه بیشتر از هر جرمی در استان مرکزی دیده می‌شود، جرایم در حوزه فضای مجازی است.

دغدغه خانواده‌ها این است که فضای مجازی سر و سامان پیدا کند

سردار مفخمی شهرستانی اظهار کرد: دلیل آن عدم آگاهی و آموزش لازم است زیرا اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه صورت نگرفته است. ما به عنوان خدمت‌گزار از همه فعالین حوزه‌های فضای مجازی استان دعوت می‌کنیم تا تولید محتوا نمایند و در دسترس مردم قرار بگیرد. دغدغه خانواده‌ها این است که فضای مجازی سر و سامان پیدا کند.

وی با اشاره به اهمیت دیگر نهادها افزود: در حوزه موضوع اقتصادی و صنفی چون بسیاری از ارگان‌ها به تکالیف و وظایفشان عمل نکردند، باعث مشکل شد و وقت و انرژی بسیاری از ما گرفت.

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی گفت: بحث عفاف و حجاب نیز بحث بسیار مهم دیگری است. اعتقاد ما این است که هر جا صحنه را ترک کردیم آسیب دیدیم. این موضوع نیاز به حضور پررنگ ما دارد و باید مطالبه‌گر بود. در همین حوزه پلیس طرح ناظر یک را اجرا کرد که مربوط به مقابله با کشف حجاب در خودرو بود.

مفخمی شهرستانی در پایان بیان کرد: ما معتقدیم همیشه از راه برخورد کردن نمی‌توان با جرایم مقابله کرد بلکه متولیان امر هرکدام باید به وظیفه‌شان در حیطه خود عمل کنند. از طرفی نباید صحنه را ترک کرد و مردم و مسئولین می‌توانند دست در دست هم به ترویج معروف و مقابله با منکرات اقدام کنند.