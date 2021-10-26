نحوه برگزاری امتحانات به دانشگاههای معین در هر استان واگذارشد

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه بر گزاری امتحانات دانشگاه‌ها گفت: نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها در هر استان به دانشگاه معین استان واگذار شده است.

وی علت واگذاری نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها در هر استانی به دانشگاه معین را تفاوت وضعیت استان‌ها از نظر کرونا اعلام کرد و افزود: چون وضعیت استان‌ها از نظر کرونا با یکدیگر متفاوت است بنابراین نحوه برگزاری امتحانات در هر استان به دانشگاه معین واگذار شده است.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: با اینکه نحوه برگزاری امتحانات بر عهده دانشگاه‌های معین است ولی در مجموع تلاش بر این است که امتحانات حضوری برگزار شود.

به گزارش مهر، اخیراً مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز اعلام کرده بود: در صورتی که پوشش واکسیناسیون برای جامعه دانشگاهی هر دانشگاه تکمیل و ۱۰۰ درصد شود، آموزش حضوری آغاز و امتحانات هم به صورت حضوری برگزار خواهد شد. در غیر این صورت تصمیم‌گیری درباره شیوه برگزاری امتحانات بستگی به آخرین وضعیت پیک بیماری در هر استان و هر شهر خواهد داشت و مسئولیت و تصمیم گیری در این باره به شورای آموزش عالی استانی واگذار شده است. روشن است که یک تصمیم کلی برای همه دانشگاه‌های کشور وجود ندارد.