راهنمای خرید پارتیشن اداری

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از تجهیزات مهم و کاربردی در زمینه‌ی جداسازی فضای داخلی، پارتیشن نام دارد. پارتیشن به معنای جداسازی و تقسیم بندی می‌باشد که می‌توان به وسیله‌ی آن، فضای داخلی یک ساختمان را قسمت بندی کرد و به صورت بهینه از هر قسمت استفاده کرد. پارتیشن‌ها به دو دسته‌ی کلی پارتیشن اداری و پارتیشن خانگی تقسیم می‌شوند. در این مطلب بحث مورد نظر ما در مورد انواع مدل‌های پارتیشن اداری است و پارتیشن خانگی مد نظر ما نیست.

پارتیشن اداری چیست؟

در شرکت‌ها و ادارات بسیاری برای استفاده‌ی بهینه از محیط از پارتیشن اداری استفاده می‌شود زیرا می‌توان به وسیله‌ی آن در هر بخش، عملکرد متفاوتی انجام داد. این نوع پارتیشن‌ها علاوه بر کاربردی بودن، ظاهر بسیار شیک و خاصی برای اداره و شرکت به وجود می‌آورد. زیرا این پارتیشن‌ها در مدل‌ها و جنس‌های مختلفی در بازار وجود دارند که شما می‌توانید بر حسب سلیقه و دکوراسیون اداره، متناسب‌ترین نمونه‌ی پارتیشن را انتخاب کنید.

از مهم‌ترین دلایل استفاده از پارتیشن اداری می‌توان به ایجاد اتاق‌های مختلف و مجزا، بالا بردن کارایی کارمندان، پنهان کردن عیب‌ها و مشکلات، جداسازی قسمت‌ها ورودی شرکت و … اشاره کرد.

به وسیله‌ی پارتیشن‌ها می‌توان به راحتی اتاق‌های کوچک و بزرگ را به وجود آورد تا بر حسب نیاز افراد از مبلمان اداری در آن‌ها استفاده کنند. علاوه بر این مورد در برخی از سازمان‌ها و شرکت‌ها عیب‌هایی در ظاهر ساختمان وجود دارد که می‌توان به وسیله‌ی این پارتیشن‌ها، آن‌ها را پنهان کرد تا ظاهر اداره با مشکل مواجه نشود. علاوه بر این اگر از پارتیشن در محیط کار استفاده شود، کارایی و عملکرد کارمندان بدون شک بهتر خواهد شد زیرا خود را در دید دیگران می‌پندارد.

انواع مدل‌های پارتیشن اداری

ادارات و شرکت‌های زیادی برای زیباسازی و استفاده‌ی بهینه از فضای محیط اداره، از انواع مختلف پارتیشن اداری استفاده می‌کنند. به دلیل استقبال زیاد مردم از این پارتیشن‌ها انواع مختلفی از آن طراحی و ساخته شده است که برخی از کاربرد ترین آن‌ها به صورت زیر است.

پارتیشن اداری چرخشی

یکی از مدل‌های زیبا از پارتیشن، نمونه‌ی چرخشی یا نواری آن است. دیواره‌های این پارتیشن‌ها به صورت میله‌ای یا نواری ساخته می‌شوند که زیبایی چشم نوازی دارد. برای عمل باز و بسته شدن این پارتیشن، دیواره‌ها روی محور خود می‌چرخند و به صورت منحصر به فردی کار خود را انجام می‌دهند. در زمان باز و بسته شدن سایه روشنی ایجاد می‌شود که به زیبایی آن می‌افزاید.

پارتیشن اداری ریلی

یکی دیگر از مدل‌های پارتیشن، نمونه‌ی ریلی آن است. نحوه‌ی کار این پارتیشن‌ها شبیه به نمونه کشویی است و می‌توان به راحتی آن‌ها را در قسمت از اداره و محیط نصب و استفاده کرد. به وسیله‌ی این پارتیشن‌ها می‌توان به راحتی فضای چند منظوره را به دست آورد و بیشترین استفاده را از آن برد.

پارتیشن اداری چرخ دار

این مدل از پارتیشن‌ها، به صورت چرخ دار ساخته می‌شوند تا در صورت نیاز باز و بسته شوند. یکی از مهم‌ترین مزایای این پارتیشن‌ها، قابلیت جابجایی آنها است. به دلیل چرخ دار بودن این نمونه، می‌توان به راحتی آن را جابجا کرد و در قسمت از فضا که دوست دارید قرار دهید. باز و بسته کردن آن‌ها به راحتی انجام می‌شود.

انواع مدل پارتیشن اداری بر اساس جابجایی

اگر بخواهیم پارتیشن‌های اداری را به صورت کلی و جامع تقسیم بندی کنیم، می‌توانیم آن‌ها را به دو دسته‌ی ثابت و متحرک تقسیم کرد. این تقسیم بندی به صورت کلی و بر اساس قابلیت جابجایی است که می‌توان با توجه به این ویژگی مدل‌های مختلفی از پارتیشن را طراحی کرد.

پارتیشن‌های ثابت

این نوع پارتیشن‌ها به گونه‌ای ساخته می‌شوند که نمی‌توان آن‌ها را جابجا کرد و باید برای همیشه به صورت ثابت در جایگاه خود قرار داشته باشند. این پارتیشن‌ها به زمین پیچ و نصب می‌شوند تا ثبات آن بیشتر شود. این پارتیشن‌های ثابت را می‌توان به صورت بلند و کوتاه طراحی کرد. نمونه‌ی بلند آن به سقف نیز پیچ می‌شود اما نمونه‌ی کوتاه آن به سقف نمی‌رسد و تنها کف آن به زمین متصل است.

پارتیشن متحرک

نوع دیگری از پارتیشن‌ها به صورت متحرک یا شناور ساخته می‌شوند تا در صورت نیاز بتوان آن‌ها را جابجا کرد. این پارتیشن‌ها را می‌توان با تغییر دکوراسیون و صندلی اداری به راحتی جابجا کرد و یا در صورت نیاز آن‌ها را باز و بسته کرد. اگر در شرکت‌ها و اداره‌ها بخواهند به صورت موقت اقدام به جداسازی فضا کنند، می‌توانند از این پارتیشن اداری استفاده کنند. این پارتیشن‌ها را می‌توان از هر جنسی ساخت تا تنوع آن بیشتر شود. از مهم‌ترین مزایای پارتیشن اداری متحرک، می‌توان به قابلیت باز و بسته شدن آن اشاره کرد.

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