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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۲۰

طی حکمی از سوی استاندار تهران؛

«عبدالله میرزایی» به عنوان شهردار جلیل آباد منصوب شد

«عبدالله میرزایی» به عنوان شهردار جلیل آباد منصوب شد

پیشوا- طی حکمی از سوی استاندار تهران «عبدالله میرزایی» به عنوان شهردار جلیل آباد منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله میرزایی با حکم محسن منصوری، استاندار تهران به عنوان دومین شهردار شهر تازه تأسیس جلیل آباد منصوب شد.

گفتنی است، که میرزایی اولین سرپرست شهرداری جلیل آباد از بدو تأسیس به مدت ۶ ماه بود و پس از آغاز به کار شورای اسلامی ششم شهر نیز به عنوان سرپرست شهرداری، خدمت‎رسانی به مردم را در دستور کار قرار داد.

در متن حکم انتصاب این شهردار آمده است؛ در اجرای تبصره (۳) ذیل بند یک ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱و اصلاحات بعدی، با توجه به پیشنهاد شورای اسلامی شهر جلیل آباد و نظر به تعهد و شایستگی، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت شهردار جلیل آباد منصوب می‌نمایم.

بر اساس این گزارش ۲۵ تیر ماه سال ۹۸، وزارت کشور با ارتقای روستای جلیل‌آباد به شهر موافقت کرد و پنجم مرداد ماه امسال، با انجام آئین تحلیف اعضای شورای روستای جلیل‌آباد از توابع شهرستان پیشوا، این روستا رسماً به شهر ارتقا پیدا کرد.

کد مطلب 5336158

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