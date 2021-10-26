خلیج گرگان در حال از دست رفتن است/ تعلل دولت در لایروبی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی بعد از ظهر سه شنبه در آیین تودیع و معارفه استاندار گلستان اظهارکرد: امیدواریم سفر مسئولان سبب حل مشکلات استان ها باشد.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان ضمن تقدیر از زحمات ۲۸ ماهه هادی حق شناس، استاندار گلستان، گفت: ایشان ارتباطات صمیمانه و دوستانه با مردم داشته و این امتیاز بزرگی بوده و در انقلاب اسلامی این امر از ضروریات است.

وی با اشاره به کلام امیرالمومنین به مالک اشتر، بیان کرد: نامه مالک اشتر تا به امروز هم برای متفکران عالم عجیب است و شرط خردمندی این است که مخاطب امام علی (ع) مسئولان و عاملان هستند.

نورمفیدی گفت: پایین درجه خرمندی این است که بین اصل و فرع تفاوت ها را تشخیص دهد.

وی ادامه داد: بیشتر مردم دنبال مسائل فرعی هستند و به مسائل زیربنایی توجه نمی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان بیان کرد: اگر مدیران در مسائل فرهنگی و غیره به اصول و ریشه ها توجه کند، بسیاری از مشکلات برطرف می شود.

نورمفیدی افزود: رهبر معظم انقلاب عناوینی را برای سال تعیین می کنند که بر مبنای مسائل اقتصادی است و این نشان می دهد که این امر اصل است.

باید اقتصاد را از نفت جدا کنیم

نورمفیدی اضافه کرد: تولید ریشه حل مشکلات اقتصادی است و طبق فرمایش رهبری باید اقتصاد خود را از نفت جدا کنیم.

نورمفیدی گفت: دولت ها باید فقط در اقتصاد نظارت و راهنمایی کرده و خود را از آن جدا کنند.

وی با اشاره به افزایش قیمت ها و گرانی ها، ادامه داد: اقتصاد ما مشکل دارد و اساس و ریشه حل آن تولید است.

نورمفیدی با اشاره به پیمان شانگ های و اوراسیا، گفت: انتظار ما از دولت این است که عنایت ویژه به مساله اقتصاد داشته باشند.

دولت تیم اقتصادی قوی تشکیل دهد

وی به استاندار جدید تذکر داد که یکی از مسائلی که باید مد نظر باشد، مساله اقتصاد است و باید تیم اقتصادی قوی تشکیل داده که دلسوز هم باشند.

نورمفیدی عنوان کرد: کسانی که اهل تولید هستند باید بنشینند و مشکلات را حل کنند.

وی به پروژه های نیمه تمام در استان اشاره کرد و گفت: باید با همراهی هم گره مشکلات این پروژه ها را برطرف کرد.

امام جمعه گرگان ادامه داد: وحدت یک تاکتیک نیست و یک اصل الهی است و باید در همه کشورهای اسلامی مورد توجه قرار بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان بیان کرد: خلیج گرگان در حال از دست رفتن است و من در این زمینه اعلام خطر می کنم.

وی ادامه داد: با اینکه مصوبه برای لایروبی دارد اما در آن تعلل می شود.

نورمفیدی بیان کرد: ۲۰ سال است به دنبال پروژه گردشگری آشوراده هستیم و می تواند سکوی پرتاب گلستان باشد اما تاکنون هیچ اقدامی برای آن انجام نشده است.