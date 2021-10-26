تولید روزانه ۶۰۰ تن زباله درارومیه/لزوم فرهنگ سازی برای تفکیک

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی بصاری صبح سه شنبه در دیدار با رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی با اشاره تولید زباله در ارومیه و اقدامات صورت گرفته در خصوص دفع و تفکیک زباله‌ها افزود: شهرستان ارومیه روزانه حدود ۶۰۰ تن زباله دارد که چاره‌ای به جز دفن این حجم روزانه زباله در محیط اطراف شهر نداریم.

وی ادامه داد: متأسفانه موضوع تفکیک زباله‌ها و استفاده بهینه از این طلای کثیف تا به امروز در مدیریت شهرستان ارومیه عملی نشده است که جا دارد ضمن فرهنگ سازی در راستای کاهش تولید زباله و رساندن حجم آن به کمترین میزان ممکن با استفاده از ابزار هنر، همکاری‌های لازم میان حوزه هنری انقلاب اسلامی استان و سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه صورت گیرد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی نیز در این دیدار ضمن استقبال از اجرای برنامه‌های مشترک هنری در راستای فرهنگ سازی جامعه با هدف کاهش میزان تولید زباله در شهرستان ارومیه، بر حضور جامعه هنری استان با هدف ایجاد بسترهای لازم جهت دستیابی به محیطی پاک تاکید کرد.

احد هوشمند قره باغ همچنین بر تولید برنامه‌های مختلف هنری در رشته‌های مختلف از جمله تئاتر خیابانی، موسیقی، هنرهای تجسمی، فیلم‌های کوتاه و انیمیشن و همچنین برگزاری جشنواره‌های مختلف در این خصوص اعلام آمادگی کرد.

شهرستان ارومیه یکی از کلان شهرهای ایران در شمال غرب کشور است که با جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر و تولید روزانه ۶۰۰ تن زباله نیازمند حل مشکل دفع این حجم از زباله‌های تولیدی و تبدیل آن به سایر محصولات است.