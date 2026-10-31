به گزارش خبرنگار مهر، احمد میرزاده عصر شنبه در دیدار با دبیر شهرستان، دبیران کانون‌های تخصصی، خادمیاران و یاوران رضوی شهرستان خمام، با اشاره به اهداف سفرهای شهرستانی اظهار کرد: هدف از این دیدارها، خداقوت به خادمیاران، قدردانی از تلاش‌های آنان و آشنایی نزدیک با ظرفیت‌ها، استعدادها و مسائل کانون‌های خدمت رضوی در شهرستان‌هاست.

وی افزود: تلاش داریم مسائل، پیشنهادها و ظرفیت‌های شناسایی‌شده در شهرستان‌ها را برای بررسی و پیگیری به مرکز منتقل کنیم تا زمینه توسعه خدمات رضوی در مناطق مختلف فراهم شود.

مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی کشور با اشاره به دیدار با خادمیاران پنج استان در قالب برنامه پهنه شمال‌غرب کشور در اردبیل گفت: این برنامه‌ها با هدف انتقال پیام قدردانی بنیاد کرامت رضوی، آستان قدس رضوی و مجموعه مرکز خادمیاری از تلاش‌های خادمیاران و یاوران رضوی برگزار می‌شود.

میرزاده با بیان اینکه ۱۶۰ هزار خادمیار در سراسر کشور با نام و نشان امام رضا(ع) در چارچوب مأموریت‌های تعریف‌شده فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: حدود ۲ هزار نفر از این جمعیت در استان گیلان مشغول خدمت هستند و با تلاش خود پرچم خدمت رضوی را در شهرها و مناطق مختلف استان برافراشته نگه داشته‌اند.

وی با تشریح فلسفه شکل‌گیری شبکه خادمیاری بیان کرد: توسعه خدمت، افزایش شمار خادمان و گسترش جامعه خدمت‌گیرندگان از اهداف اصلی تشکیل این شبکه بوده است؛ رویکردی که از سال ۱۳۹۵ و در دوره تولیت شهید آیت‌الله رئیسی با شعار «توسعه خدمت، توسعه خادم و توسعه مخدومی» در دستور کار قرار گرفت و در دوره تولیت آیت‌الله مروی نیز انسجام تشکیلاتی این مجموعه با جدیت دنبال شده است.

مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی کشور با اشاره به فعالیت ۱۵ کانون تخصصی در شبکه خادمیاری ادامه داد: خادمیاران و یاوران رضوی متناسب با تخصص، دانش، تجربه و علاقه خود در این کانون‌ها فعالیت می‌کنند و مأموریت اصلی آنان خدمت در مبدأ، یعنی محل زندگی خودشان است.

میرزاده با تأکید بر اینکه گره‌گشایی از مشکلات مردم و رفع نیازهای جامعه از مهم‌ترین مأموریت‌های خادمیاران است، اضافه کرد: هدف این است که با خدمت‌رسانی به مردم، مهر و محبت امام رضا(ع) در جامعه گسترش یابد. همچنین با توجه به اصلاح و تعدیل ساختار، پنج کانون تخصصی جدید نیز در روزهای آینده ابلاغ خواهد شد.

وی ظرفیت‌سازی و کادرسازی برای آینده شبکه خادمیاری را از دیگر مأموریت‌های این مجموعه دانست و گفت: ساختار خادمیاری باید به تربیت نیروهای توانمند و متعهد منجر شود تا این افراد در مسیر خدمت به اسلام، امام رضا(ع)، انقلاب اسلامی و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران گام بردارند.

مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی کشور همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی هزار کانون خادمیاری نوجوان در کشور خبر داد و افزود: تاکنون نزدیک به ۳۰۰ کانون در این زمینه راه‌اندازی شده است و امیدواریم استان گیلان نیز با تقویت اقدامات خود، از این ظرفیت برای تربیت و کادرسازی نسل آینده خادمیاران بهره بیشتری ببرد.

میرزاده در پایان با قدردانی از فعالیت خادمیاران و یاوران رضوی شهرستان خمام و پیشگامی آنان در اجرای مأموریت‌ها و برنامه‌های ابلاغی خاطرنشان کرد: تلاش خادمیاران در مسیر ترویج فرهنگ رضوی شایسته تقدیر است و امیدواریم با انجام صحیح مسئولیت‌ها، توفیق خدمتگزاری شایسته به آستان مقدس امام رضا(ع) نصیب همگان شود.