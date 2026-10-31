تنها ۵ درصد تسهیلات حوزه گردشگری پرداخت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری، مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل ، اظهار کرد: در کنار سهم بخش کشاورزی و صنعت،گردشگری نیز باید از تسهیلات مناسب بهره مند شود تا طرح های اجرایی در این حوزه روی پای خود بایستد.

وی مطالبه جدی فعالان صنعت گردشگری را در بهره مندی از تسهیلات کم بهره با هدف حمایت و همراهی بیشتر در به ثمر نشستن این طرح ها یادآور شد و گفت: تاکنون پنج درصد تسهیلات صنعت گردشگری در استان اردبیل پرداخت شده، در حالی که هشت ماه از سال گذشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل افزود: پرونده هشتاد میلیارد تومانی در پرداخت تسهیلات برای یکی از واحدهای اقامتی و گردشگری نیز در دست اقدام است و در کنار آن پانصد و پنجاه میلیارد تومان تسهیلات نیز قرار است به یکی از مجموعه های بوم گردی و ساخت هتل پرداخت شود که با احتساب این رقم پرداختی ها، میزان پرداختی تسهیلات در بخش گردشگری به سی درصد هم نمی رسد.

جباری بیان کرد: بانک‌های عامل در کنار حمایت و همراهی بیشتر صنعت گردشگری باید حامی این بخش باشند، چرا که فعالان صنعت گردشگری در همه مقاطع سال آبروداری کرده و میزبانی شایسته برای مسافران و گردشگران بودند.

وی ادامه داد: ما بیش از سیصد و چهارده طرح گردشگری را به بانک های عامل معرفی کردیم تا به تدریج از طریق بانک های عامل پرداخت تسهیلات انجام شود که متاسفانه پرداختی ها بسیار ضعیف و در حد طرح های کوچک و کم اشتغال بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل عنوان کرد: چنانچه در چهار ماه پیش رو پرداختی بانک ها مناسب نباشد بسیاری از طرح ها در مراحل اجرایی با مشکلاتی جدی روبرو شده و با توجه به شرایط تورمی صاحبان واحدهای گردشگری نمی توانند از این تسهیلات در برنامه ها و هدف گذاری های تعریف شده استفاده کنند.

جباری خاطر نشان کرد: ضعف ساختاری در پرداخت تسهیلات از سوی بانک های عامل باید برطرف شود تا با کمترین موانع بیشترین پرداختی تسهیلات در کوتاه ترین زمان انجام شود.

وی درپایان گفت: بخش عمده‌ای از طرح‌های صنعت گردشگری مربوط به هتل‌ها و مراکز اقامتی و توسعه آب درمانی‌های مدرن است که در این زمینه تا فصل گردشگری آینده بهتر است طرح ها مصوب و پرداختی‌ها در سریع‌ترین زمان به انجام برسد.