به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، چسب زخم VeCare مجهز به یک تراشه قابل استفاده مجدد است و اطلاعات خود را به طور بی سیم به یک اپلیکیشن قابل نصب بر روی گوشی یا تبلت ارسال می‌کند.

یکی از مشکلات چسب زخم‌های عادی این است که در هنگام برداشتن پانسمان برای بررسی زخم، روند بهبود معمولاً به تعویق می‌افتد. نوع جدیدی از "چسب زخم هوشمند" برای حل این مشکل طراحی شده است، زیرا داده‌های زخم را به یک برنامه نصب شده بر روی دستگاه تلفن همراه پزشکان منتقل می‌کند.

چسب زخم مذکور یک بار مصرف بوده و دارای چهار لایه است. لایه زیرین به زخم می‌چسبد و لایه بعدی حاوی مواد ریز سیال مختلف است. لایه سوم دارای یک حسگر ایمنی الکتروشیمیایی انعطاف پذیر بوده و لایه بیرونی و چهارم هم محافظ تنفسی است.

زمانی که اینکه چسب زخم روی جراحت قرار می‌گیرد، مایع حاصل از آسیب دیدگی پوست بدن از طریق رابط‌های مویرگی به داخل لایه ریز سیال کشیده می‌شود. سپس در عرض ۱۵ دقیقه PH و دمای محل زخم اندازه‌گیری می‌شود تا مشخص شود آیا عفونتی رخ داده یا خیر. این سیستم همچنین قادر به شناسایی انواع باکتری‌های موجود و سطح التهاب زخم است. همه این داده‌ها به صورت بی سیم به یک برنامه در گوشی هوشمند یا تبلت منتقل می‌شود. در حال حاضر بررسی‌های آزمایشگاهی بر روی این چسب زخم در حال انجام است.