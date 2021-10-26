آخرین وضعیت صیادمنش و باشگاه زوریا لوهانسک بعد از درخشش در اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، «ایگور تسیگانیک» خبرنگار و مفسر ورزشی اوکراین آخرین وضعیت اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی تیم زوریا لوهانسک اوکراین را تشریح کرد. صیادمنش که تحت قرارداد با تیم فنرباغچه ترکیه است، تا نقل و انتقالات زمستانی این فصل به صورت قرضی در زوریا بازی می‌کند.

پیش از این عنوان شده بود که شاید صیادمنش از زوریا راهی تیم‌های دیگری در داخل و خارج از اوکراین شود که ظاهراً پیشنهادی برای جذب او وجود نداشته است.

تیسگانیک در این خصوص گفت: فکر می‌کنم او زوریا را ترک خواهد کرد. تا جایی که می دانم زوریا می‌خواست اللهیار را در لیگ اوکراین به شاختار و دینامو بفرستد اما این باشگاه‌ها علاقه‌ای به بازیکن ایرانی ندارند. فروش اللهیار به تیم‌های خارج از کشور هم به اندازه کافی دشوار است. زوریا در حال حاضر نتایج خوبی کسب نمی‌کند هرچند اللهیار گل بسیار خوبی را مقابل زسکا صوفیه (در لیگ کنفرانس اروپا) به ثمر رساند اما ارزیابی یک فوتبالیست یا یک گل سخت است و ثبات دائم ندارد.

این مفسر ورزشی اوکراین افزود: زوریا گزینه‌ای برای خرید دائمی صیادمنش دارد اما شک دارم که آنها اگر مطمئن شوند این بازیکن به دینامو یا شاختار فروخته نشود، این بند خرید دائمی را فعال کنند. شاید او آخرین بازی‌هایش را برای زوریا انجام می‌دهد و به فنرباغچه بر می‌گردد یا قرارداد قرضی او با شرایط جدید دیگر تمدید خواهد شد.

علاوه بر این سایت ua-football اوکراین، صیادمنش را یک «رهبر» برای تیم زوریا توصیف کرد که جدایی اش «ضربه واقعی» به تیم زوریا است. به نوشته این سایت، مهاجم ایرانی توانسته در دو مسابقه اخیر این تیم، ۶ امتیاز برای زوریا به ارمغان بیاورد.

این سایت نوشت: «باتوجه به جدایی قریب الوقوع او از اوکراین، هواداران زوریا باید ناراحت باشند. قرارداد قرضی این مهاجم از فنرباغچه در زمستان به پایان می‌رسد. شایعات حاکی از آن است که بند خرید دائمی او سه تا سه و نیم میلیون یورو است که این پول هنگفتی برای زوریا محسوب می‌شود و بعید است باشگاه آن را پرداخت کند.»