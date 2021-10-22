پیروزی تیم از گلزنی من مهمتر بود/ از باخت سنگین رُم خبر نداشتم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زوریا لوهانسک شب گذشته در مسابقات لیگ کنفرانس اروپا برابر زسکا صوفیه بلغارستان با یک گل به پیروزی رسید. اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی زوریا تک گل مسابقه را به ثمر رساند. در همین گروه، تیم آ. اسم رم ایتالیا برابر بودو گلیمت نروژ با نتیجه سنگین یک به ۶ تن به شکست داد.

صیادمنش بعد از پایان این مسابقه گفت: با وجود تعداد زیاد بازیکنان مصدوم، ما فقط برای پیروزی به بلغارستان رفتیم و این کار را انجام دادیم. از این نتیجه بسیار خوشحالم. ما این کار را با هم انجام دادیم و به عنوان یک تیم، در طول بازی از یکدیگر حمایت کردیم.

وی افزود: خیلی خوشحالم که در این مسابقه گل زدم، اما برای من پیروزی تیم مهمتر است.

مهاجم ایرانی تیم زوریا در خصوص شکست سنگین آ.اس رم و تاثیر آن در احتمال صعود زوریا به مرحله بعد تاکید کرد: من از نتیجه آن مسابقه بی اطلاع بودمو خوب است که برنده شدیم.

صیادمنش تاکید کرد: همانطور که قبلاً گفتم، ما بازیکنان مصدوم زیادی داریم، برخی از بچه‌ها مانند من در پست‌های خود بازی نکردند. اما ما همه چیز را دادیم تا پیروز شویم.

«آیا بازی بعدی مقابل زسکا مهمترین بازی در مرحله گروهی خواهد بود؟» مهاجم ایرانی زوریا در پاسخ به این سئوال گفت: امروز ما برنده شدیم و خوشحالیم. در حال حاضر روی بازی بعدی لیگ اوکراین تمرکز می‌کنیم. فکر می‌کنم ما باید گام به گام و بازی به بازی دیگر حرکت کنیم.