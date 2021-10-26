کیفیت استقلال نسبت به هفته اول بهتر شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دومین هفته از رقابتهای لیگ برتر موفق شد میزبانش ذوب آهن را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داده تا یکی از ۳ تیم ۶ امتیازی در جدول رقابت‌ها باشد.

افشین حاجی پور پیشکسوت آبی پوشان در خصوص این بازی به خبرنگار مهر گفت: کیفیت بازی استقلال نسبت به هفته نخست به مراتب ارتقا یافته بود و بازی خیلی بهتری را شاهد بودیم. به خصوص که این بازی خارج از خانه بود و حریف نیز حریفی قدر و باتجربه که برای گرفتن امتیاز از استقلال هم برنامه داشت و هم ابزار کافی.

وی اضافه کرد: ارزش این پیروزی بسیار بالا بود و در آینده مشخص می‌شود که این ۳ امتیاز چقدر بیشتر از ۳ امتیاز معمولی ارزش دارد.

مدافع پیشین آبی پوشان بسته ماندن دروازه این تیم در دو بازی را نقطه قوتی برای آنها دانست و گفت: شاگردان مجیدی در دو بازی دروازه شان را بسته نگه داشته‌اند و این را می‌توان یک مزیت بزرگ برای این تیم به حساب آورد. سیستم دفاعی استقلال هنوز «باگ» هایی دارد، اما در مجموع عملکرد خوبی داشته و امیدوارم با رفع اشتباهات موجود در سیستم دفاعی، در بازی‌های آینده هم شاهد بسته ماندن دروازه این تیم باشیم.

حاجی پور در ادامه بیان داشت: جعفر سلمانی که ورودش به استقلال با انتقادهایی همراه بود، امروز نقش یک وینگر چپ را خیلی خوب ایفا کرد. او در این بازی گل نزد اما نسبت به دیدار قبلی که گل زد عملکرد به مراتب بهتری داشت. فکر می‌کنم سلمانی بتواند خیلی زود جای خالی محمد نادری را پر کند و تبدیل به یک وینگر کاملاً قابل اعتماد شود.

پیشکسوت آبی پوشان تاکید کرد: فوتبال حرفه‌ای ایجاب می‌کند که مجموعه باشگاه استقلال این پیروزی شیرین را فراموش کرده و از همین امروز برای دیدار مقابل تراکتور که می‌تواند دیداری بس حساس و مشکل باشد برنامه‌ریزی کرده و تمرکزش را روی آن بازی بگذارد. بدیهی است که سومین پیروزی در سومین بازی فصل می‌تواند از استقلال خیلی زود چهره یک مدعی قهرمانی بسازد.