آزادسازی ۵۰۰ میلیارد تومان اراضی تغییرکاربری‌ یافته در چهارباغ

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور صفری پیش از ظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از اراضی کشاورزی چهارباغ با اشاره به ادامه فعالیت‌های مقابله‌ای در این حوزه قضائی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اظهار کرد: دادستانی با توجه به اهمیت حفظ زنجیره غذایی در کشور و تأکید ویژه قوه قضائیه با رصد دقیق تغییر کاربری‌های شهرستان علاوه بر افزایش حجم آزادسازی اراضی توانسته است تا میزان تغییر کاربری‌ها را کاهش دهد.

وی بیان کرد: اراضی زراعی و باغ‌های این شهرستان با توجه به داشتن ظرفیت‌های بالایی طبیعی مورد طمع سودجویان برای تغییر کاربری و ساخت ویلا قرار می‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ از اجرای یک مورد عملیات آزادسازی دیگر در روستای سنقرآباد بخش رامجین خبر داد و تصریح کرد: در این اقدام هشت ویلای در حال ساخت، ۷۰ مورد دیوارکشی، هفت مورد استخر و ۲۰ مورد محوطه‌سازی تخریب و محدوده به وسعت ۱۰ هکتار آزادسازی شد.

وی با بیان اینکه عوامل متخلف این تغییر کاربری‌ها برای محوطه‌های ایجاد شده اقدام به ایجاد سه مورد راه و جاده اختصاصی کرده بودند، گفت: برخی از متخلفان برای فریب خریداران اقدام به ایجاد این راه‌ها می‌کنند اما بعد از شناسایی و دستور قضائی با ورود عوامل جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی با آن بر اساس قانون برخورد می‌شود.

صفری متذکر شد: با توجه به اعلام کارشناسان ارزش این اراضی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.