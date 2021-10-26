برنامه وزارت علوم برای نمایه شدن نشریات به «زبان فارسی»

محسن شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاست‌های کلی وزارت علوم درباره نشریات علمی اظهار کرد: ارتقا کیفی نشریات، رعایت استاندارها و شاخص‌های بین المللی در امور نشریات و همینطور کمک به نشریات برای حضور در نمایه‌های بین المللی به زبان‌های فارسی و غیرفارسی از جمله انگلیسی از جمله سیاست‌های مهم در خصوص نشریات علمی است.

مدیر کل سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم افزود: یکی از برنامه‌های وزارت علوم این است که به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که نشریات علمی به ویژه نشریات علوم انسانی به زبان فارسی در نمایه‌های بین المللی حضور پیدا کنند.

حمایت وزارت علوم از نشریات نمایه شده دو برابر می‌شود

شریفی با اشاره به حمایت مالی وزارت علوم از نشریاتی که در نمایه‌های بین المللی قرار می‌گیرند گفت: سال گذشته نشریاتی که در نمایه‌های بین المللی قرار گفتند، ۷ تا ۱۰ میلیون تومان بلاعوض اختصاص یافت و بنا داریم امسال در صورت تامین اعتبار این مبلغ حداقل دو برابر شود.

وی ادامه داد: در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ آیین نامه دریافت هزینه مقاله از نویسنده در وزارت علوم تدوین و ابلاغ شد و این موضوع بسیار اهمیت دارد که نشریات این آیین نامه را رعایت کنند و خارج از چهارچوب تعیین شده، وجهی از نویسنده دریافت نکنند و اگر این اقدام صورت بگیرد تخلف بوده و ممکن است منجر به لغو اعتبار نشریه شود. نشریات موظف هستند مفاد این آیین نامه را در سایت مجله خود به اطلاع نویسندگان برسانند.

بالای ۶۰ درصد مقالات در نشریات علمی در حوزه علوم انسانی است

مدیر کل سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم با اعلام اینکه بخش عمده‌ای از نشریات وزارت علوم مربوط به حوزه علوم انسانی است، خاطرنشان کرد: با توجه به گستره رشته‌های علوم انسانی، بالای ۶۰ درصد مقالات در نشریات علمی وزارت علوم در حوزه علوم انسانی است و ما تاکید بیشتری بر ارتقا کیفیت و حضور نشریات در نمایه‌های بین المللی به زبان فارسی داریم و هرچه بتوانیم نشریه بین المللی داشته باشیم، در واقع زبان فارسی را هم در سطح بین المللی مطرح کرده‌ایم.

وبینار ارزیابی و رتبه بندی سال ۱۴۰۰ نشریات علمی برگزار می‌شود

شریفی در ادامه همچنین از برگزاری وبینار ارزیابی و رتبه بندی سال ۱۴۰۰ نشریات علمی با تاکید بر رویکردها و برنامه‌ها در سال جدید خبر داد و گفت: این برنامه فردا چهارشنبه با حضور مدیران مسول و سردبیران نشریات وزارت علوم با همکاری کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به صورت مجازی برگزار می‌شود.

مدیر کل سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم ادامه داد: این وبینار سال گذشته هم در آبان ماه برگزار شد و حدود ۶۰۰ شرکت کننده داشت و امسال پیش بینی می‌شود حدود هزار نفر در این وبینار حضور یابند.

وی هدف از برگزاری این وبینار را کمک به ارتقای کیفی نشریات علمی عنوان کرد و گفت: در نظام جدید نشریات تاکید ما بر ارزیابی و رتبه بندی سالیانه است و هر سال نشریات یکبار مورد ارزیابی قرار می‌گیرند؛ ارزیابی سال ۹۹ اعلام شد و ارزیابی سال ۱۴۰۰ را پیش رو داریم. در این جلسه گزارشی از وضعیت رتبه بندی سال ۹۹ و برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت علوم برای ارزیابی سال ۱۴۰۰ نشریات را اعلام خواهیم کرد.