به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام دانشگاه خوارزمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در نامه‌ای با موضوع «اصلاح و اعمال تغییرات نشریات علمی برای ورود به ارزیابی و رتبه بندی سال ۱۴۰۰» به دانشگاهها اعلام کرده است: «با توجه به آغاز رتبه بندی سال ۱۴۰۰ نشریات علمی و به منظور ورود به ارزیابی و رتبه بندی، سامانه نشریات علمی از تاریخ یک الی ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ به مدت ۲۰ روز جهت اصلاح و اعمال هرگونه تغییرات و ارسال نشریه به فرایند ارزیابی و رتبه بندی در دسترس است.

ضروری است سردبیران و مدیران مسئول نشریات علمی با استفاده از نام کاربری و رمز عبور نشریه، وارد سامانه نشریات علمی به آدرس journals.msrt.ir شده و در کارتابل نشریه در قسمت کارتابل درخواست‌کننده، اصلاحات و تغییرات مورد نظر را مطابق با آئین‌نامه نشریات علمی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲ انجام داده و در آخرین مرحله حتماً قسمت ارسال درخواست را تأیید کنند.

تمامی نشریات علمی دانشگاه حتی در صورت نداشتن تغییرات، لازم است گزینه ارسال درخواست را تأیید نمایند.

طبق این ابلاغیه نشریاتی که در موعد مقرر نسبت به تکمیل و اصلاح پرونده خود اقدام نکنند در صورت نداشتن شرایط لازم، نشریه در کارتابل متقاضی باقی می‌ماند و از ورود به فرآیند ارزیابی و رتبه‌بندی سال ۱۴۰۰ بازخواهد ماند.

شایان ذکر است در تکمیل اطلاعات نشریه نکات زیر حتماً مدنظر قرار گیرد:

۱. مطابقت کامل گروه دبیران مندرج در پرونده نشریه در سامانه نشریات علمی با گروه دبیران وبگاه نشریه

۲. درج نحوه دریافت یا عدم دریافت هزینه پردازش مقالات در راهنمای نویسندگان وبگاه نشریه

۳. نشریاتی که پس از بررسی کارشناسان کمیسیون نیاز به اصلاح دارند و به کارتابل نشریه برگردانده می‌شوند لازم است اصلاحات درخواستی را سریعاً انجام داده و گزینه ارسال درخواست را مجدداً تأیید و از ورود نشریه به ارزیابی و رتبه بندی اطمینان حاصل کنند.»