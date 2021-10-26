استادکار و معمار سنتی پیشکسوت قزوین درگذشت

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین احسان نورانی روز سه‌شنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۰ با اعلام این خبر گفت: مرحوم ابوالفضل شهدوست از استادکاران معماری سنتی بااخلاق و برجسته قزوین و از نسل هنرمندانی بود که عمر شریفش را وقف حفاظت، احیا و مرمت آثار تاریخی ارزشمندی در این شهر کرد و نسل جدیدی از هنرمندان و استادکاران را در کنار خود پرورش داد.

معاون میراث‌فرهنگی قزوین با بیان اینکه تزئینات آجری بسیاری از بناهای قزوین از جمله رسمی‌بندی سردر مدرسه تاریخی التفاتیه از آثار به‌یادگار مانده از این هنرمند پیشکسوت است، افزود: استاد شهدوست مرمت مهم‌ترین و شاخص‌ترین بناهای تاریخی استان از جمله مدرسه تاریخی التفاتیه، گرمابه بلور، مسجد جامع‌عتیق، سرای سعدالسلطنه، بازار وزیر، کاروانسرای خرزان، کاروانسرای هجیب، مسجد حاج‌ابراهیم، امامزاده‌اسماعیل (ع)، مدرسه صالحیه و… را در کارنامه خود دارد.

نورانی با تسلیت درگذشت این استادکار و معمار سنتی قزوین خاطرنشان کرد: هرچند که این هنرمند پیشکسوت از میان ما رفت ولی آثار منحصربه‌فرد او که در جای‌جای بناهای تاریخی استان نقش بسته تا همیشه برای آیندگان به‌یادگار خواهد ماند.