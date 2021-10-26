تخلیه و بارگیری ۸۲ میلیون تن کالا در بنادر طی ۷ ماهه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، روانبخش بهزادیان با بیان اینکه میزان عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بخش کانتینری، فله خشک، فله مایع، جنرال کارگو (کالاهای عمومی و متفرقه) و مواد نفتی در بنادر کشور طی هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۸۲.۲۴ میلیون تن بوده اظهار کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته که معادل ۷۴.۳۱ میلیون تن بود، حاکی از رشد ۱۰.۷ درصدی است.

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: میزان عملیات تخلیه و بارگیری کالا تا پایان مهرماه سال جاری در بخش کانتینری ۱۱,۰۹ میلیون تن و نیز TEU ۰.۹۴، فله خشک ۲۶.۵۶ میلیون تن، فله مایع ۲.۵۶ میلیون تن، جنرال کارگو (کالاهای عمومی و متفرقه) ۱۱.۴۶ میلیون تن و مواد نفتی ۳۰.۵۷ میلیون تن بوده است.

بهزادیان در رابطه با میزان عملیات تخلیه و بارگیری کالا طی هفت ماهه نخست سال ۹۹ در بخش‌های مختلف اعم از کانتینری، فله خشک، فله مایع، جنرال کارگو و مواد نفتی، خاطرنشان کرد: میزان عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بخش کانتینری ۱۲.۴۵ میلیون تن، فله خشک ۲۳.۱۹ میلیون تن، فله مایع ۲.۰۴ میلیون تن، جنرال کارگو (کالاهای عمومی و متفرقه) ۱۰.۵۳ میلیون تن و مواد نفتی ۲۶.۱۱ میلیون تن بوده است.

وی افزود: میزان عملیات تخلیه و بارگیری در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در بخش فله خشک رشد ۱۴.۵ درصدی، در بخش فله مایع رشد ۲۵.۷ درصدی، در بخش جنرال کارگو (کالاهای عمومی و متفرقه) رشد ۸.۸ درصدی و در بخش مواد نفتی رشد ۱۷.۱ درصدی را تجربه کرده است.

وی ادامه داد: میزان عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بنادر آبادان، اروندکنار، آستارا، امام خمینی (ره)، امیرآباد، انزلی، بوشهر، تیاب، جاسک، چابهار، چارک، چوئبده، خرمشهر، دیر، شهید باهنر، شهید رجایی، شهید حقانی، فریدون کنار، قشم، گناوه، لنگه و نوشهر مد نظر قرار گرفته است.