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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۲۴

آیین نامه جام باشگاه‌های آسیا تایید شد

برگزاری جلسه کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی AFC با حضور مهدی تاج

برگزاری جلسه کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی AFC با حضور مهدی تاج

جلسه کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز با ریاست مهدی تاج برگزار شد و آیین نامه جام باشگاه‌های فوتسال آسیا مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز دومین نشست خود را به صورت آنلاین برگزار کرد؛ در سالی که سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از آن به دلیل موفقیت تیم‌های فوتسال و فوتبال ساحلی آسیا در مسابقات جهانی به عنوان یک «سال تاریخی» یاد کرده است.

مهدی تاج رئیس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی AFC در ابتدای صحبت‌هایش از تیم فوتبال ساحلی ژاپن به دلیل صعود به فینال مسابقات جهانی تمجید کرد.

این کمیته همچنین نمایش قابل توجه تیم‌های آسیایی در جام جهانی ۲۰۲۱ فوتسال را تصدیق کرد؛ جایی که برای نخستین بار هر پنج نماینده آسیا شامل ایران، ژاپن، تایلند، ازبکستان و ویتنام از مرحله گروهی صعود کردند؛ در حالی که هدایت چهار تیم آسیایی را مربیانی از همان کشورها بر عهده داشتند.

در این جلسه بر تاثیر غیر قابل انکار برنامه‌ها و سمینارهای آموزشی جامع AFC در طول سال تاکید شد.

این کمیته همچنین با فرمول کمیته COVID-۱۹ برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتسال ۲۰۲۲ آسیا که از ۱ تا ۱۵ اپریل ۲۰۲۲ برگزار می‌شود، موافقت کرد.

علاوه بر این، آیین نامه مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا ۲۰۲۲ که از ۳ تا ۱۴ آگوست ۲۰۲۲ در امارات برگزار می‌شود، مورد تصویب قرار گرفت.

کد مطلب 5337348

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