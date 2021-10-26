مذاکره با سه سرمربی خارجی برای تیم ملی فوتسال با فرمول «اسکوچیچ»!

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال قرار است امروز سه شنبه برگزار شود. یکی از موضوعات مهم این جلسه، تعیین تکلیف کمیته فوتسال و رئیس این کمیته است.

مهرداد سراجی سرپرست پیشین کمیته فوتسال پیش از شروع مسابقات جام جهانی از سمت خود استعفا کرد و در جریان جام جهانی در کنار ملی پوشان حضور نداشت. مشخص شدن وضعیت این کمیته به بعد از مسابقات جام جهانی موکول شد. این مسئله بعد از باخت تیم ملی ایران به قزاقستان و حذف از این رقابت‌ها، پیچیده‌تر شد.

کافی شانس نخست ریاست کمیته فوتسال

در حال حاضر گفته می‌شود مهرداد سراجی برای بازگشت به کمیته فوتسال مذاکراتی انجام داده و ممکن است مجدداً به این کمیته بازگردد اما با توجه به اختلافات وی با شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال این امر بعید به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر محمدرضا کافی مدیرعامل باشگاه مس سونگون که با این تیم قهرمانی لیگ برتر فوتسال ایران را هم تجربه کرده است، جدی ترین گزینه ریاست کمیته فوتسال است. وی در روزهای گذشته تماس‌هایی با عزیزی خادم داشته و برنامه‌هایش را هم ارائه داده است.



تصویری از دیدار تیم ملی فوتسال ایران با آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۱

شرط ماجدی برای یکی شدن سازمان لیگ و کمیته فوتسال

احسان اصولی عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هم یکی از نفراتی است که شاید نام وی بعد از جلسه امروز هیات رئیسه به عنوان رئیس جدید فوتسال ایران بیرون بیاید.

پیش از این میرشاد ماجدی دیگر عضو هیات رئیسه و رئیس کمیته جوانان گزینه حضور در کمیته فوتسال بود. وی شروطی از جمله استقلال کاری و بازگشت سازمان لیگ فوتسال زیر نظر کمیته فوتسال داشت تا بتواند با فراغ بال برنامه‌هایش را پیاده کند اما در نهایت از جمع گزینه‌های ریاست فوتسال کنار رفت.

عدم حمایت فدراسیون فوتبال از ناظم الشریعه

اما موضوع مهمتر دیگر فوتسال، تعیین تکلیف سرمربی تیم ملی فوتسال است. سیدمحمد ناظم الشریعه که هدایت ایران را در سال‌های گذشته بر عهده داشت، بعد از حذف از جام جهانی ۲۰۲۱ تحت فشار انتقادات و حملات کارشناسان قرار گرفت.

فدراسیون فوتبال پیش از جام جهانی قرارداد ناظم الشریعه را یک سال تمدید کرد ولی به دلیل عدم حمایت از وی در مقابل انتقادها، به نظر می‌رسد فرد جدیدی سکان هدایت تیم ملی را بر عهده بگیرد؛ بخصوص اینکه فدراسیون در هفته‌های گذشته مذاکراتی را برای تعیین جانشین ناظم الشریعه انجام داده است.

مذاکره با سه سرمربی خارجی؛ شمسایی هم گزینه است

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد فدراسیون با سه سرمربی خارجی برای هدایت تیم ملی مذاکرات مستقیم و غیر مستقیمی داشته است. یکی از این مربیان، «کاکائو» سرمربی برزیلی تیم ملی کویت است که سابقه کار در قزاقستان را هم دارد.

از سوی دیگر، وحید شمسایی هم برای حضور در تیم ملی علاقه زیادی نشان داده است و گفته می‌شود او هم برنامه‌هایش را به رئیس فدراسیون ارائه کرده است.



کاکائو سرمربی تیم ملی فوتسال کویت

فرمول اسکوچیچ برای سرمربی خارجی فوتسال

این در حالی است که جذب سرمربی خارجی با شرایط مالی و تحریم‌های ارزی کمی دشوار به نظر می‌رسد و کار فدراسیون را سخت می‌کند. به همین دلیل فدراسیون در مذاکره با مربیان خارجی این موضوع را به صراحت اعلام و تاکید کرده است که اصلی ترین شرط برای همکاری با این مربیان، کنار آمدن با تحریم‌های ارزی است و حتی بحث از عقد قرارداد ریالی به میان آمده است. این همان فرمولی است که فدراسیون فوتبال هنگام عقد قرارداد با دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال به کار بست و قرارداد او به صورت ریالی امضا شد.

در حال حاضر ناظم الشریعه برنامه‌هایش را به فدراسیون فوتبال ارائه داده و حتی قرار است تا چند روز دیگر نخستین اردوی تیم ملی ایران بعد از حذف از جام جهانی با لیست ناظم الشریعه تشکیل شود. با این وصف باید دید آیا خروجی جلسه امروز هیات رئیسه معادلات نیمکت تیم ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا خیر.