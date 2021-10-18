در جلسه هماهنگی لیگ برتر والیبال بانوان چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، جلسه هماهنگی لیگ برتر بانوان در سال ۱۴۰۰ شب گذشته (یکشنبه‌شب) به صورت آنلاین به ریاست محمدرضا داورزنی برگزار شد.

در این جلسه فریبا محمدیان نائب رئیس بانوان، سید میلاد تقوی دبیرکل، وحید مرادی مشاور عالی رئیس، مهناز شاددل مشاور رئیس در امور بانوان، شهرام عظیمی رئیس سازمان لیگ، اکرم ابن یمین و لیلا موتابیان اعضای سازمان لیگ حضور داشتند و همچنین مریم السادات هاشمی (سایپا)، نیلوفر رشیدی (پیکان)، فریبا صادقی (ذوب‌آهن اصفهان)، فرزانه شعبان‌خمسه (باریج اسانس کاشان)، سعیده جعفری (ریف اصفهان)، مانیا سلیمانی ( مدرن مشهد)، آسیه پام (مس رفسنجان)، عالیه فتوحی (جوانان زرتشتی یزد) و پرهیزگار (ستارگان فارس) سرمربیان ۹ تیم لیگ برتری به صورت آنلاین در این جلسه شرکت کردند.

در ابتدای این جلسه شهرام عظیمی رئیس سازمان لیگ ضمن خیرمقدم، هدف فدراسیون را ارتقای سطح والیبال زنان برشمرد و از تیم‌های حاضر در لیگ سال گذشته به دلیل همکاری در شرایط دشوار کرونایی قدردانی کرد.

فریبا محمدیان نایب رئیس بانوان نیز در سخنانی هدف اصلی برگزاری لیگ را رشد و توسعه هر چه بیشتر و نزدیک شدن به سطح جهانی والیبال زنان، تربیت و معرفی بازیکنان فنی و توانمند به تیم های ملی دانست و از حضور دختران والیبالیست در عرصه های بین‌المللی و لژیونر شدن آنان در لیگ‌های خارجی ابراز خرسندی کرد و این موضوع را نشانه‌ای از رشد والیبال ایران در دنیا دانست.

تاکید بر حضور مربی بدنساز و آنالیزر در تیم‌های لیگ برتری از جمله محورهای اصلی صحبت‌های محمدیان در این نشست بود.

سپس وحید مرادی مشاور عالی رئیس فدراسیون ضمن تبریک به باشگاه سایپا برای کسب رتبه چهارم مسابقات قهرمانی باشگاه‌های زنان آسیا در سخنانی کوتاه توسعه کمی و کیفی تیم‌های ملی بانوان و سرمایه‌گذاری در این بخش را از اولویت‌های فدراسیون دانست.

در ادامه جلسه شیوه برگزاری لیگ به نظرسنجی گذاشته شد و هر یک از حضار علاوه بر اعلام نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود، دغدغه‌ها و مشکلات پیش‌روی والیبال زنان را با مسئولان فدراسیون به اشتراک گذاشتند. مقرر شد لیگ برتر والیبال بانوان در سال ۱۴۰۰ با شرکت تیم‌های پیکان تهران، جوانان زرتشی یزد، مس رفسنجان، مدرن مشهد، ریف اصفهان، ستارگان فارس، ذوب‌آهن اصفهان، باریج اسانس کاشان، سایپا تهران و شهرداری ورامین به صورت رفت و برگشت برگزار شود.

هشت تیم برتر مرحله گروهی به مرحله پلی‌آف صعود خواهند کرد و در مرحله نخست پلی‌آف چهار تیم برتر تعیین خواهند شد. مراحل پایانی این مسابقات به صورت متمرکز در تهران و در سالن فدراسیون والیبال در شرایطی نزدیک به مسابقات جهانی با وجود امکاناتی چون ویدئو چک و تیم وی.آی.اس برگزار می‌شود.

همچنین در راستای برگزاری هر چه بهتر لیگ برتر و افزایش سطح فنی این رقابت‌ها، هر تیم اجازه استفاده از حداکثر ۶ بازیکن ملی‌پوش را خواهد داشت و لیست ۱۹ نفره تیم ملی با در نظر گرفتن عدم برگزاری مسابقات ملی زنان در دو سال اخیر و عضویت در تیم ملی به مدت دو سال در سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ از سوی کمیته‌ای متشکل از کارشناسان اعلام خواهد شد.

با توجه به فشردگی تقویم مسابقات و لزوم پایان یافتن لیگ برتر زنان تا پایان سال ۱۴۰۰ و با استقبال تیم‌ها در خصوص برگزاری مرحله پلی‌آف، مقرر شد هر تیم یک هفته در میان دو بازی داشته باشد و بازی‌های فینال و رده‌بندی به صورت تک بازی برگزار شود.