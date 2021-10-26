شروین اسبقیان عضو هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، بیستمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک به ریاست محمود خسروی وفا برگزار شد.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک در ابتدا ضمن خیر مقدم به حاضران، از دیدار مدال آوران با مقام معظم رهبری و همچنین پرداخت پاداش ها در کوتاه ترین زمان ممکن توسط رئیس محترم جمهور قدردانی کرد.

خسروی وفا در ادامه ضمن خیر مقدم و تبریک به سرکار خانم مریم کاظمی پور که اخیرا تصدی معاونت توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان را عهده دار شده، از حضور ایشان در مجمع تشکر کرد و برای وی آرزوی موفقیت نمود.

در ادامه، گزارش عملکرد یک ساله توسط تابع دبیر اجرایی کمیته، گزارش آکادمی توسط محمودخانی رئیس آکادمی، گزارش سند راهبردی ۲۰ ساله کمیته مبتنی بربیانیه گام دوم انقلاب توسط صفارزاده مشاور عالی کمیته، گزارش بازرس توسط پولادگر بازرس مجمع و همچنین گزارش مالی و حسابرس ارائه و تائید شد.

در بخش دیگر، اصلاح آئین نامه های معاملاتی، اداری استخدامی و چارت تشکیلاتی نیز از مصوبات مجمع بود.

در ادامه برای انتخاب خزانه دار و یک عضو هیات اجرایی رای گیری به عمل آمد که سید محمد شروین اسبقیان، رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین با ۳۰ رای و نعیمه نعیمی، تنها نامزد این پست با ۳۸ رای به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

در انتخابات عضو هیات اجرایی، گودرزی رئیس فدراسیون ترای اتلون به نفع اسبقیان انصراف داد و محمودخانی ۷ رای کسب کرد.

در این مجمع از زهرا نعمتی برای کسب پست های مختلف بین المللی، هادی رضایی به عنوان نخبه والیبال نشسته جهان، قاسم قاسمی برای خدمات شایسته به ایثارگران و خانواده های شهدا طی دوران مسئولیت در سمت مشاور وزیر در امور ایثارگران تقدیر شد و اعضای مجمع یاد و خاطره پارالمپین های مرحوم، سیامند رحمان، راضیه شیرمحمدی و بهمن گلبارنژاد را گرامی داشتند.