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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۰۶

نماینده مردم ایلام در مجلس:

نگاه جزیره‌ای به تولید آسیب جدی صنعت کشور است

نگاه جزیره‌ای به تولید آسیب جدی صنعت کشور است

ایلام-نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی از حاکم بودن بخشی نگری و نگاه جزیره‌ای به حوزه تولید و صنعت انتقاد کرد و گفت: این نوع نگاه آسیب جدی صنعت کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بسطامی ظهر سه شنبه در جریان بازدید از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شباب اظهار داشت: بیکاری از مشکلات عمده کشور است و راه برون رفت از این وضعیت حمایت و پشتیبانی دولت از کسب و کارهای تولیدی بوده اما متأسفانه ما شاهد وحدت رویه در ارکان وزارتخانه‌ها نسبت به تولید نیستیم.

وی اضافه کرد: آهنگ رشد صنعت در استان امیدبخش است اما زیرساخت‌های حوزه تولید مخصوصاً شهرک‌های صنعتی متناسب با تقاضا برای ایجاد صنعت رشد نکرده است.

نماینده مردم ایلام اضافه کرد: بیشتر واحدهای صنعتی به دلایل متعدد با ظرفیت پایین فعالیت دارند که عموماً ناشی از کمبود سرمایه در گردش، مشکل تأمین مواد اولیه و انباشت بدهی‌های بانکی است که لازم است با نگاه ویژه برای فعال سازی این واحدها با حداکثر ظرفیت تلاش شود.

بسطامی در ادامه گفت: پرداخت تسهیلات اعطایی با شیوه کنونی و همچنین نبود مشوق‌های لازم برای صنعتگران فعال در استان‌های محروم، نمی‌تواند باعث پویایی و افزایش رقابت پذیری آنان شود.

وی تاکید داشت: به صورت ویژه پیگیر رفع مشکلات تولیدکنندگان در سطح استان و کشور خواهیم بود.

کد مطلب 5336400

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