چاپ مجدد دو کتاب مهم از آثار رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر دو عنوان از کتب انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) تجدید چاپ شدند.

چاپ دهم کتاب «دو امام مجاهد» اثر آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) که حاصل گردآوری و تدوین شش سخنرانی از ایشان در سال‌های ۵۱ و ۵۲ شمسی‌ست، روانه بازار کتاب شد. این شش گفتار، تحلیل مبارزات حسنین (علیهماالسّلام) را شامل می‌شود.

شرح نظریّه‌ی «انسان ۲۵۰ ساله»، تبیین جایگاه والا و مهمّ امام حسن (علیه‌السّلام)، چرایی دست کشیدن از جنگ و علل پذیرفتن آتش‌بس و بیان تفاوت شرایط امام حسن و امام حسین (علیهماالسّلام)، تحلیل قیام حسینی، اهداف قیام حسینی و تحلیل ریشه‌های آن، تحلیل وضعیت دوران امام حسین (علیه‌السلام) و اقدامات ایشان از موضوعات اصلی این کتاب است. بخش پایانی این کتاب مربوط به سخنرانی شب عاشورای معظّمٌ‌له در محرّم سال ۱۳۹۳ هجری قمری (مصادف با ۲۴/بهمن/۱۳۵۲) در هیئت انصار الحسین (علیه‌السلام) است.

کتاب «گفتاری در باب صبر» حاوی سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۵۲ در مسجد کرامت مشهد مقدس، با موضوع صبر است که حاوی مطالب مفیدی در باب مفهوم صبر از نگاه قرآن و روایات است. این کتاب به چاپ سوم رسیده است. نکته جالب توجه اینکه سخنرانی‌های گردآوری شده در این کتاب، در زمانی بیان شده که هیچ امیدی به تحقق حکومت اسلامی نبوده و مبارزان انقلابی، راهی طولانی را برای خود متصور بودند. انتخاب موضوع «صبر» در آن دوران نشان از نکته‌سنجی رهبری در دوران مذکور بوده است.

علاقمندان می‌توانند کتاب‌ها را از کتابفروشی‌های سراسر کشور یا از سایت انتشارات انقلاب اسلامی به آدرس www.book-khamenei.ir تهیه نمایند.